باير ليفركوزن يستعيد نغمة الانتصارات

وحسم رجال المدرب الإسباني تشابي ألونسو نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم هدفين عبر الدولي الإيراني سردار أزمون (12) والهولندي جيريمي فريمبونغ (21).

وعزز المهاجم الدولي الفرنسي موسى ديابي تقدم ليفركوزن مطلع الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثالث (60)، قبل أن يقلص البلجيكي دودي لوكيباكيو الفارق في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، لكن لاعب الوسط الفرنسي المغربي الأصل أمين عدلي أعاد ليفركوزن إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع لباير ليفركوزن (73).

وهو الفوز الأول لباير ليفركوزن بعد خسارة وتعادل، والتاسع هذا الموسم فارتقى إلى المركز التاسع برصيد 31 نقطة مستغلاً تعثر بوروسيا مونشنغلادباخ أمام ضيفه فرايبورغ صفر-صفر، وخسارة فيردر بريمن أمام مضيفه أوغسبورغ 1-2 السبت.

واستعد باير ليفركوزن بأفضل طريقة ممكنة لاستضافته لفيرينتسفاروش المجري الخميس المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، مني هرتا برلين بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.



