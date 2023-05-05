باير ليفركوزن يخسر بشكل مفاجئ أمام كولن

ودخل ليفركوزن صاحب المركز السادس (48 نقطة) المباراة وعينه على نقاط المباراة الثلاث للاقتراب من لايبزيغ الخامس (54) وفرايبورغ الرابع (56) والاحتفاط بأمل المشاركة في المساقة الأوروبية الأقوى، لكنه خرج خالي الوفاض وذلك قبل 3 مراحل على انتهاء الدوري.

والخسارة هي الأولى لكتيبة المدرب الإسباني تشافي ألونسو منذ 19 شباط/فبراير الماضي وسلسلة من 14 مباراة من دون خسارة.

ويبقى أمل ليفركوزن الوحيد بالتأهل إلى دوري ابطال أوروبا، التتويج بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث بلغ نصف النهائي ويواجه روما الإيطالي في نصف النهائي الأسبوع المقبل.

فاجأ كولن أصحاب الارض بهدف بعد مرور ربع ساعة سجله ديفي سيلكه، وأدرك أمين عدلي التعادل لليفركوزن (28)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لسيلكه مجدداً الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 36.

وفي مباراة ثانية، سقط ماينتس على أرضه أمام شالكه 2-3.

