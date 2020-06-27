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الدوري الألماني

باير ليفركوزن إلى الدوري الأوروبي

فشل باير ليفركوزن في التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا واكتفى بضمان بطاقة مؤهلة إلى الدوري الأوروبي رغم انتصاره على ضيفه ماينتس بهدف نظيف اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة 34 الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

AFP

وسجّل كيفين فولاند هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة الثانية.

وبات رصيد ليفركوزن 63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع، الفائز على هيرتا برلين 2-1 والذي أحرز آخر المراكز المؤهلة لأمجد الكؤوس الأوروبية، ليضمن رسمياً المشاركة في منافسات يوروبا ليغ الموسم المقبل.

أما ماينتس الناجي من الهبوط سابقاً فقد تجمّد رصيده عند 37 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة.

وضمن ذات المرحلة حقق فرايبورغ فوزاً كبيراً على ضيفه شالكه برباعية نظيفة.

أما آينتراخت فرانكفورت فقد غنم النقاط الثلاث من مواجهته أمام ضيفه بادربورن (3-2).


 

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