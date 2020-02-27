بايرن يلاقي هوفنهايم واختبار صعب للايبزيغ

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء الجريحين فورتونا دوسلدورف مع ضيفه هرتا برلين.

وتتجدد المواجهة بين بايرن ميونيخ وهوفنهايم بعد 24 يوماً على لقائهما في ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ألمانيا عندما فاز النادي البافاري بصعوبة 4-3.

ويدخل النادي البافاري المباراة منتشياً بفوزه الكبير على مضيفه تشيلسي الانكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه سيفتقد خدمات هدافه ليفاندوفسكي (25 هدفاً) والفرنسي كينغسلي كومان بسبب الاصابة التي ستبعد الاول أربعة أسابيع عن الملاعب والثاني لبضعة أيام.

ويأمل بايرن ميونيخ في مواصلة صحوته التي قادته إلى ثمانية انتصارات في مبارياته التسع الأخيرة محلياً دون أن يتعرض للخسارة وتعزيز صدارته التي يبتعد فيها بنقطة واحدة فقط عن لايبزيغ.

في المقابل، يمني هوفنهايم النفس بالاعتماد على عاملي الأرض والجمهور لوضع حد لنزيف النقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة التي حصد فيها نقطة واحدة فقط كانت ثمينة.

ويخوض لايبزيغ اختباراً لا يخلو من صعوبة على أرضه أمام باير ليفركوزن الخامس والذي خسر مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة.

ويعول لايبزيغ، المنتشي بدوره بفوزه الثمين على مضيفه توتنهام الإنكليزي 1-صفر في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، على قوته الهجومية الضاربة التي يقودها الدولي تيمو فيرنر ثاني لائحة الهدافين برصيد 21 هدفاً.

ويملك لايبزيغ ثالث أقوى خط هجوم في البوندسليغا حتى الان برصيد 61 هدفاً بينها خماسية في مرمى مضيفه شالكه (5-صفر) في المرحلة الماضية، خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند (65 لكل منهما).

ويخوض بوروسيا دورتموند الثالث بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونيخ، اختباراً سهلاً نسبياً عندما يستضيف فرايبورغ التاسع .

ويرصد بوروسيا دورتموند الفوز الثالث على التوالي والرابع عشر هذا الموسم للبقاء على مقربة من بايرن ولايبزيغ والابقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويحل بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفاً ثقيلًا على اوغسبورغ الثاني عشر في مباراة يسعى من خلالها إلى تعويض النقطتين اللتين أهدرهما على أرضه بسقوطه في فخ التعادل المخيب أمام ضيفه هوفنهايم في المرحلة الماضية.







