بايرن يعاقب نجمه الفرنسي كومان لسبب غريب!

ويتعين على لاعبي النادي البافاري الحضور الى التمارين بسيارات آودي، صاحب حصة بنسبة 8,33% في النادي.

لكن كومان (23 عاما) فضل سيارة ماكلارين 570 سبايدر المترفة، فتعرض لعقوبة على غرار زميليه نيكلاس زوله والبرازيلي فيليب كوتينيو وأيضا المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش الذي دفع غرامة بقيمة 50 ألف يورو في وقت سابق.

قال الدولي الفرنسي لصحيفة "بيلد" الألمانية "أعتذر من النادي ومن آودي لعدم الحضور الى التمارين بسيارة الشركة. يعود السبب الى تحطم المرآة الجانبية في سيارة آودي التابعة لي".

ويتعين على لاعب يوفنتوس الايطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق أن يقوم بحصة من التوقيعات للمعجبين في مصنع آودي في إينغولشتات.

وكانت الأندية الألمانية عادت إلى التمارين في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي، بعد تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعقد رابطة الدوري "دي أف أل" في 23 نيسان/أبريل الحالي، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع ممثلين للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية، لبحث إمكانية معاودة المباريات مطلع الشهر المقبل بعد تعليقها منتصف آذار/مارس الماضي.