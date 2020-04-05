بايرن يستهدف الخروج بأقل الأضرار من أزمة كورونا

وقال هاينر في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي اليوم الأحد: "نحن في بايرن نحاول أن نكون مثالاً يحتذى به في تصرفاتنا اليومية."

وأضاف أنه بالرغم من "التحديات التي يواجهها بايرن، هناك مشاكل وقلق أكبر عن تلك الموجودة في كرة القدم".



وقال هاينر: "بالطبع، الوضع متوتر للغاية. الأمر متعلق ببقاء الأندية. حتى بايرن يواجه تحديا ماليا ضخما- هذا ليس سرا".



وأضاف: "ولكن نادينا في موقف رائع. نعمل يوماً بعد يوم لضمان أن يتمكن بايرن من عبور هذه المرحلة بأقل الخسائر. على الرغم من هذه المهمة الصعبة، نتطلع للمستقبل بثقة".



ووافقت إدارة بايرن والجهاز الفني والفريق على خصم 20 في المئة من رواتبهم، كما أن ثراء النادي يمكن أن يساعد في التغلب على أزمة فيروس كورونا بشكل أفضل من أي ناد آخر.

ومن المقرر أن يتدرب بايرن بأربع مجموعات على ملاعب مختلف، وسوف يستحم اللاعبون ويأكلون في منازلهم.

وقال هاينر إن بايرن في تواصل مستمر مع أصحاب المصلحة وأنه يتمنى أن يخرج بايرن وأخرون تدريجياً من الأزمة. وأن هذا هو الطريق الوحيد".

وأضاف :"سيكون هناك وقت بعد أزمة كورونا. وسيعود بايرن لإمتاع الناس مجدداً برياضة رائعة ونتمنى الحصول

على العديد من الألقاب".

وتردّد تقارير مفادها أن إلغاء الموسم سوف تؤدي إلى خسارة الأندية 750 مليون يورو (811 مليون دولار)، بشكل رئيسي من عائد البث التليفزيوني.إضافة إلى الملايين من بيع التذاكر، ومداخيل أخرى.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية يوم الجمعة الماضي أن أربعة أندية تنشط في البوندسليغا وتسع أندية آخرى في الدرجة الثانية قد تواجه الافلاس بحلول حزيران/يونيو. وفقاً لأرقام من اجتماع الرابطة يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر نادي كارلشروه أمس السبت أنه يدرس التقدم بطلب إشهار الافلاس.

وقال كليمنس توينيس رئيس المجلي الإشرافي لنادي شالكه لصحيفة "فيلت آمسونتاغ" الألمانية إن "إلغاء الموسم سيكون بمثابة انهيار تام".

وقال تويني:" أشعر بقلق شديد تجاه شالكه وكرة القدم ككل، لأنه لا أحد يعلم ماهو السيناريو الذي يمكننا التخطيط على أساسه".