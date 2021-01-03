بايرن يستعيد الصدارة بـ"ريمونتادا"

ورفع بايرن رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، متخطياً لايبزيغ الذي تمتّع بها موقتاً بـ31 نقطة، فيما تجمد رصيد ماينتس عند 6 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وسجل لبايرن جوشوا كيميتش (51)، لوروا سانيه(56)، نيكلاس زوله (70)، وليفاندوفسكي (76 من ركلة جزاء، و80)، فيما سجل جوناثان بوركاردت (32) وألكسندر هاك (44) هدفي ماينتس.

وكاد ماينتس يفجر مفاجأة عندما باغت أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل عن طريق الشاب بوركاردت الذي انفرد بالحارس مانويل نوير وسدد كرة يسارية قوية في الشباك (32).

وقبل نهاية الشوط الأول، ضاعف ماينتس النتيجة برأسية المدافع هاك (44).

لكن بايرن قلب الطاولة في الشوط الثاني بإعصار أهداف، فقلص الفارق في الدقيقة 51 عن طريق كيميتش العائد من إصابة في الركبة، قبل خمس دقائق من معادلة سانيه للنتيجة (56).

وعاد البافاريون للتقدم في الدقيقة 70 بهدف لزوله بعد إلغاء هدف بداعي التسلل، قبل أن يختتم أفضل لاعب في العالم ليفاندوفسكي مهرجان الأهداف بثنائية (76 من ركلة جزاء و80).