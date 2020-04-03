بايرن ميونيخ يمدّد عقد مدربه فليك حتى عام 2023

مدّد نادي بايرن ميونيخ الألماني عقد مدربه هانزي فليك حتى عام 2023، بحسب ما أعلن الفريق البافاري الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه في بيان صادر عن النادي "بايرن سعيد جدا بالعمل الذي قام به هانزي فليك. تطور الفريق بشكل جيد بإشرافه ويقدم عروضا جذابة انعكست على النتائج التي يحققها الفريق".

وأضاف "نحن الفريق الألماني الوحيد الذي لا يزال يحارب على ثلاث جبهات".

وتابع "وضعنا سويا الأهداف للسنوات المقبلة، أنا واثق من قدرتنا على تحقيق النجاح".

أما المدير الرياضي في النادي البافاري، البوسني حسن صالحميدزيتش فاعتبر بأن "كرة القدم تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي. نعتقد بأن هانزي هو المدرب المناسب في هذه الأوقات".

بدوره رأى الحارس الأسطوري لنادي بايرن ميونيخ أوليفر كان أحد أعضاء مجلس إدارة النادي "من المهم جدا بالنسبة إلى بايرن ميونيخ أن يفهم المدرب فلسفة النادي".

وأضاف "دافع هانزي عن ألوان النادي، وعمل مدربا مساعدا وأصبح المدرب الرئيسي في الفترة المقبلة. هو يعرف جيدا عقلية النادي ويدرك متطلبات النجاح الدائم فيه".

ويحظى المدرب الذي وصفه رومينيغه بأنه يتحلى بصفات "انسانية" بشعبية كبيرة في صفوف اللاعبين لا سيما البارزين منهم أمثال توماس مولر الذي استبعد في عهد كوفاتش لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية مع فليك.

واستلم فليك (55 عاما) منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش بصورة مؤقتة بعد أن عمل مساعدا له، قبل أن يتم تثبيته في منصبه في كانون الأول/ديسمبر حتى نهاية الموسم.

أما عقده الجديد فيمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

وقاد فليك بايرن ميونيخ إلى صدارة البوندسليغا وإلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا حيث خطا خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي، بفوزه الكبير على مضيفه تشيلسي اللندني 3-صفر، قبل أن تتوقف المسابقة القارية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما بلغ الفريق الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا.

وعمل فليك الذي دافع عن ألوان بايرن ميونيخ لاعبا وأحرز معه بطولة ألمانيا أربع مرات، مساعدا لمدرب منتخب ألمانيا الحالي يواكيم لوف وتوج مع المانشافت بطلا للعالم في مونديال البرازيل عام 2014.