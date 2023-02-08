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بايرن ميونيخ يعين مدرباً جديداً للحراس بعد الجدل المترافق مع إقالة سلفه

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استعان بايرن ميونيخ، بطل ومتصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بميكايل ريشنر لتولي مهمة مدرب حراس المرمى خلفاً للمقال توني تابالوفيتش الذي تسبب التخلي عنه بجدل وحرب كلامية داخل أروقة النادي البافاري.

Reuters

 


وأعلن بايرن الأربعاء تعاقده مع المدرب البالغ من العمر 42 عاماً، قادماً من المنافس المحلي هوفنهايم الذي سيحصل جراء التخلي عن خدمات الأخير على مبلغ "من ستة أرقام كبدل انتقال" وفق ما أفادت مجلة "كيكر".

وتسببت إقالة تابالوفيتش بجدل كبير بعد الانتقاد الشديد الموجه للنادي من قبل حارسه وقائده المصاب مانويل نوير الذي وصف رحيل صديقه القادم معه الى بافاريا من شالكه عام 2011 "كما لو أن قلبي قد أقتلع من مكانه".

وأضاف نوير في مقابلة إن إقالة تابالوفيتش  كانت "أسوأ شيء اختبره في مسيرتي".

ولم يلق ما صدر عن نوير استحسان إدارة النادي التي ردت على قائد الفريق عبر المدير الرياضي حسن صالح حميدجيتش الذي قال الأحد إن نوير "يضع مصالحه الشخصية فوق مصالح النادي"، مضيفاً "كقائد، كنت أتوقع موقفاً مختلفاً منه".

كما انتقد مدرب الفريق يوليان ناغلسمان الذي يُعتقد أنه كان خلف الإقالة، نوير على موقفه وفق ما أفاد وسائل إعلام ألمانية الأحد، قائلاً إنه لو كان مكان الحارس الدولي "لما أجريت هذه المقابلة".

وعمل ناغلسمان سابقاً مع ريشنر خلال فترته مع هوفنهايم والتي امتدت لعقد من الزمن، بدءاً من مهمته كمدرب لفريق تحت 17 عاماً وصولاً الى إشرافه على الفريق الأول اعتباراً من 2016 وحتى 2019.

وأصدر هوفنهايم بياناً الأربعاء قال فيه إن رحيل ريشنر كان "نهاية حقبة"، شاكراً المدرب على الأعوام الـ15 التي أمضاها في خدمة النادي.

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