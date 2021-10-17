بايرن ميونيخ يضرب ليفركوزن بخماسية

وكان بايرن مني بأول خسارة له هذا الموسم عندما سقط على أرضه امام اينتراخت فرانكفورت 1-2 في المرحلة السابعة، لكنه أكد من خلال فوزه اليوم أن خسارته كانت عبارة عن غيمة عابرة وأنه مصمم على إحراز اللقب للمرة العاشرة تواليا.

واستعاد الفريق البافاري الصدارة التي خسرها على مدى 24 ساعة لصالح بوروسيا دورتموند بعد فوز الأخير على ماينتس 3-1 السبت، رافعا رصيده الى 19 نقطة مقابل 18 لدورتموند. أما ليفركوزن الذي كان وصيفا لبايرن بفارق الأهداف قبل لقاء اليوم، فتراجع الى المركز الثالث مع 16 نقطة.

وافتتح الفريق البافاري التسجيل بعد مرور 4 دقائق عندما رفع يوزوا كيميش كرة من ركلة حرة مباشرة وصلت الى المدافع الفرنسي دايو اوباميكانو عند القائم الثاني فمررها باتجاه روبيرت ليفاندوفسكي الذي أودعها الشباك بكعبه من مسافة قريبة.

وأضاف البولندي الهدف الثاني اثر مجهود من الظهير الأيسر الكندي الفونسو ديفيس (30) رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 9 أهداف هذا الموسم.

وانهار لاعبو ليفركوزن تماما، واستقبلت شباكهم ثلاثة أهداف إضافية في الدقائق التالية تناوب على تسجيلها توماس مولر اثر تسديدة من المدافع نيكولاس سوله ارتطمت به وتحولت داخل الشباك (34)، والجناح الدولي سيرج غنابري (35 و37).

وسجل ليفركوزن هدفا شرفيا عبر مهاجمه التشيكي باتريك شيك (55) قبل ان يلجأ مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان الى إراحة أبرز لاعبيه وعلى رأسهم ليفاندوفسكي ومولر وليون غوريتسكا تدريجيا.