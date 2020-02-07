بايرن ميونيخ يستعيد خدمات كومان أمام لايبزيغ

ويغيب الفرنسي كومان، الذي يمنح بايرن خيارات هجومية متنوعة وسرعة على الجناح، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول بسبب إصابة في الركبة.

وقال المدرب المؤقت فليك "كينغسلي كومان عاد إلى التشكيلة ونحن سعداء للغاية بذلك".

ولا يزال بايرن يفتقد نيكلاس زوله وخافي مارتينيز بينما أصيب الجناح إيفان بريشيتش في الكاحل خلال المران هذا الأسبوع وسيغيب لمدة شهر على الأقل.

لكن الفريق البافاري فاز بمبارياته الست الأخيرة في المسابقة المحلية، ليستعيد الصدارة من لايبزيغ في الجولة السابقة.

ويملك بايرن الآن 42 نقطة متقدما بنقطة واحدة على لايبزيغ الذي فشل في الفوز بأي من مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات.

وقال فليك "إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لبايرن كي يظهر قوته. بالنسبة لكثيرين تعد مواجهة الأحد مباراة نهائية لكني لا أريد سماع ذلك. لا تزال هناك 13 مباراة بعد هذا اللقاء".

