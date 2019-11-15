بايرن ميونيخ يحدد مصير مدربه فليك

قرر بايرن ميونيخ الإبقاء على المدرب هانزي فليك على رأس الجهاز الفني حتى نهاية العام الحالي 2019 بالحد الأدنى وفقا لما اعلنه رئيس مجلس إدارة النادي كارل هاينز رومينيغه اليوم الجمعة.

وقال رومينيغه الجمعة امام الجمعية العمومية السنوية للنادي البافاري "اقولها باقتناع تام، لدينا الثقة بهانزي فليك".

واستلم فليك الذي كان مساعد المدرب مهام ترؤس الجهاز الفني للفريق عقب إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وخاض بايرن باشراف فليك مباراتين حتى الان ففاز على اولمبياكوس اليوناني 2-صفر في دوري ابطال اوروبا ليحجز بطاقته الى الدور الثاني، وعلى بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الدوري الالماني.





