بايرن ميونيخ يؤمن صدارته بفوز صعب على فيردر بريمن

حسم بايرن ميونيخ موقعته مع ضيفه فيردر بريمن 1-0 اليوم السبت في الأسبوع الثلاثين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يكن فوز بايرن ميونيخ سهلاً إذ استفاد من طرد الصربي ميلوس فيليكوفيتش عقب تلقيه الإنذار الأصفر الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين.

ومع أنّ بايرن تسيّد المباراة وكان الطرف الأكثر خطورة ومحاولات إلا أنّه لم يتمكن من تسجيل أكثر من هدف وجاء بفضل مدافعه سول (75).

ورفع بايرن ميونيخ رصيده في الصدارة إلى 70 نقطة بفارق أربع نقاط عن وصيفه بوروسيا دورتموند مع مباراة أقل للأخير.

وفاز باير ليفركوزن بثنائية الأرجنتيني ألاريو وفولاند (61 و86) على ضيفه نورنبرغ ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

واستعرض أوغسبورغ على حساب ضيفه شتوتغارت وغلبه 6-0 وقع عليها راني خضيرة (11) وهان (18) وماكس (29 و58) وريشتر (53 و68).

وفاز ماينتس على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3-1، وبكّر الفريق المضيف بالتسجيل عبر مهاجمه الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 87، بعدما كان زميله النمسوي كريم أونيسيو قد عزز التقدم في الدقيقة 67.



في المقابل، سجل للخاسر لاعبه البلجيكي دودي لوكيباكيو (19) الذي أضاع ركلة جزاء (58).



ويلعب لاحقاً اليوم بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس مع لايبزيغ الثالث، وشالكه مع هوفنهايم. وتستكمل المرحلة الأحد بلقاء فرايبورغ مع دورتموند وهرتا برلين مع هانوفر، على أن تختتم الإثنين بلقاء اينتراخت فرانكفورت الرابع (52 نقطة) مع مضيفه فولفسبورغ التاسع.