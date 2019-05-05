بايرن ميونيخ وريبيري: نهاية الشراكة

أعلن نادي بايرن ميونيخ أن نجمه الفرنسي فرانك ريبيري سيغادر نهاية الموسم مع انتهاء عقده الحالي.

وسيكون على ريبيري الذي عانى كثيرا من الإصابات البحث عن ناد جديد وقد أكد اللاعب الفرنسي انه سيستمر بلعب كرة القدم لكنه لا يعلم وجهته المقبلة بعد.

وغرد النادي اليوم على صفحته الرسمية حول مغادرة لاعبه الذي ينتهي عقده في 30 يونيو القادم.

وتأتي نهاية مسيرة ريبيري مع بايرن بعد 12 عاماً مع الفريق منذ انضمامه إليه عام 2007 خاض خلالها 271 مباراة وسجل 85 هدفاً.

وتوج ريبيري مع بايرن بلقب الدوري ثماني مرات وبلقب كأس ألمانيا خمس مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة (2012-2013) وكذلك كأس العالم للاندية مرة واحدة (2013) وكأس السوبر الأوروبية مرة واحدة (2013).