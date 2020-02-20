بايرن لضبط دفاعه ولايبزيغ لاستعادة الصدارة

يهيمن بايرن على البوندسليغا في المواسم السبعة الماضية، لكن هذه المرة تبدو المنافسة شرسة للغاية، اذ يتصدر بفارق نقطة يتيمة عن لايبزيغ وأربع عن كل من بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ الذي يملك مباراة مؤجلة.

وفي ظل تراكم خمسة إنذارات لبواتنغ وبافار، سيلجأ فليك على الأرجح إلى وضع الجناح النمسوي دافيد الابا في قلب الدفاع، فيما يحوم الشك حول الاسم الثاني بين الفرنسي لوكاس هرنانديز ويوشوا كيميش.

فرنانديز، بطل العالم مع منتخب بلاده، يشغل الرواق الأيسر وهو عائد من إصابة في كاحله أبعدته عن الملاعب منذ تشرين الأول/أكتوبر، علما بأنه شارك مرتين في قلب الدفاع مع بايرن منذ انضمامه من اتلتيكو مدريد الإسباني في الصيف الماضي.

أما كيميش فيملك القدرة على شغل عدة مراكز في الوسط والدفاع، وقد قال عنه مدربه الإسباني السابق بيب غوارديولا إنه "أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركز قلب الدفاع. يملك تقريبا كل شيء".

وفي ظل الغيابات، قد يستفيد المعار من ريال مدريد الاسباني الفارو اودريوسولا للعب في مركز الظهير الايمن، علما بأن فليك يفتقد للمصابين الإسباني خافي مارتينيز ونيكلاس زوليه بسبب الإصابة.

قال زوليه العائد إلى التمارين بعد قطع في أربطة ركبته في تشرين الأول/اكتوبر الماضي "بعد أربعة أشهر من تمضية كل يوم في غرفة العلاج، اتباع الروتين عينه، كان رائعا أن أعود، أركض واشم رائحة العشب".

وستكون مباراة بايرن مع بادربورن بمثابة الإعداد الجيد لمباراته مع مضيفه تشيلسي الإنكليزي الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



لايبزيغ وتجربة دوري الأبطال



وبعد نفضه غبار ثلاث مباريات لم يتذوق فيها طعم الفوز، استعاد لايبزيغ مستوياته بعد فوز سهل على فيردر بريمن 3-صفر، وعودته بفوز لافت من ارض توتنهام الإنكليزي 1-صفر الثلاثاء في دوري الابطال.

ويحل فريق المدرب الشاب يوليان ناغلسمان على شالكه السادس والساعي لتحقيق فوزه الأول في خمس مباريات.

قال ناغلسمان (32 عاما) بعد فوزه على توتنهام في مشاركته الاولى ضمن الادوار الاقصائية في البطولة القارية "لا تتحلى الاندية الشابة بالصبر لأنها تشعر بقدرتها على التسجيل، خصوصا خارج ملعبها في دوري ابطال اوروبا. لكن كنا صبورين جدا ودافعنا في كل مرتدات توتنهام".

ويعول لايبزيغ، المتصدر السابق لفترة طويلة، على هدافه الدولي تيمو فيرنر الذي رفع بركلة جزائه ضد توتنهام رصيده إلى 26 هدفا و10 تمريرات حاسمة هذا الموسم بينها 20 في البوندسليغا، ويضع حدا لخمس مباريات لم يسجل فيها، ما ساهم في ابتعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن) عنه في صدارة ترتيب الهدافين (23).

قال فيرنر "لا يزال بايرن ودورتموند المرشحين للقب، لكننا في موقع جيد.. المدرب يقوم بالمعجزات، يُعدّنا جيدا للمباريات ويملك دوما الأفكار لكيفية التعامل مع الخصوم".



عدّاد هالاند





وصحيح أن معركة الصدارة هي الاهم في الدوري الألماني راهنا، لكن الأنظار ستكون مركزة على المهاجم الشاب لبوروسيا دورتموند النروجي ارلينغ هالاند، بعد بدايته الخارقة إثر قدومه قبل أسابيع من سالزبورغ النمسوي بعشرين مليون يورو.

حطم ابن التاسعة عشرة عدة أرقام قياسية، ليرفع عداد أهدافه إلى 10 اهداف هذا الموسم في دوري ابطال اوروبا و11 هدفا في سبع مباريات مع الفريق الأصفر الضيف المقبل لفيردر بريمن وصيف القاع والذي لم يخسر أمام دورتموند في آخر أربع مواجهات.

وأصبح هالاند الذي عانى إصابة خفيفة قبل انتقاله لدورتموند، مصدر رعب في هجوم تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر، إلى جانب الإنكليزي الشاب جايدون سانشو.

وكانت آخر انجازات المهاجم الفارع الطول ثنائية منحت فريقه الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1، الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال.

ولن تكون مواجهة بوروسيا مونشنغلادبلاخ سهلة السبت مع ضيفه هوفنهايم الثامن لرغبة الأخير بتعويض خسارتين متتاليتين، فيما يحاول المضيف الإبقاء على مسافة قريبة من الصدارة.

كما يأمل باير ليفركوزن الخامس بفارق 6 نقاط عن بايرن، ان يتابع نتائجه الجيدة بعد فوزه خمس مرات في آخر ست مباريات، عندما يستقبل الأحد اوغسبورغ الحادي عشر.