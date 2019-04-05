ويتصدر دورتموند الترتيب مع 63 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن الثاني.

وأطلق كوفاتش منتصف الأسبوع الحرب الكلامية رافعا سقف التحدي ضد غريمه، بترجيحه أن يخرج بطل الدوري في المواسم الستة الماضية، فائزا من المباراة التي يستضيفها على ملعبه "أليانز أرينا" غدا.

وقال المدرب الكرواتي الذي يقود الفريق في موسمه الأول "الجميع هنا يعولون على الفوز"، مضيفا "دورتموند يقدم موسما مذهلا لكن اذا لعبنا بمستوانا المعهود، نحن أفضل فريق في ألمانيا وسنتوج بلقب الدوري".

وفي تصريحات أخرى الخميس، قال كوفاتش "دورتموند يقدم موسما رائعا، وستكون مباراة مثيرة للاهتمام ومتكافئة (...) في نهاية المطاف، سيحسم الأمر من يكون أفضل في هذا اليوم. نريد أن نفوز بالمباراة مهما كان الثمن. النادي، المشجعون، الجميع يريد الفوز".

أما رئيس النادي أولي هونيس، فشدد على ضرورة عدم وجود "أعذار" ضد دورتموند، مؤكدا "انها مباراة يتعين علينا الفوز بها".

وتنازل بايرن عن الصدارة لصالح دورتموند الأسبوع الماضي بسقوطه في فخ التعادل مع فرايبورغ 1-1 في حين حقق بوروسيا دورتموند فوزا في غاية الصعوبة على فولفسبورغ 2-صفر وانتظر حتى الدقيقة الأخيرة والوقت بدل الضائع ليسجل له مهاجمه الإسباني باكو ألكاسير هدفيه.

وعانى الفريق البافاري منتصف الأسبوع لتخطي عقبة هايندهايم من الدرجة الثانية 5-4 في ربع نهائي مسابقة الكأس، في مباراة خاض معظمها بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه نيكلاس زوله في الدقيقة 13.

ولم يحقق بايرن الفوز في مباراة الكأس سوى من خلال ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة للمهاجم البولندي البديل روبرت ليفاندوفسكي. لكن ما يثير قلق كوفاتش هو تلقي المرمى البافاري أربعة أهداف من فريق متواضع، على رغم أنه دفع بمدافعه جيروم بواتنغ سريعا لتعويض طرد زوله.

وقال كوفاتش "يتعين علينا الدفاع مجددا بطريقة جيدة كأفراد وكفريق. انها مسألة سلوك"، لاسيما ضد دورتموند الذي يعد الوحيد في الدوري هذا الموسم الذي ينافس بايرن تهديفيا (66 للأول مقابل 69 للثاني).

من "جيد الى استثنائي"

وتعتبر المباراة ثأرية للنادي البافاري الذي سقط في مرحلة الذهاب على أرض دورتموند 2-3، بعدما تقدم مرتين على مضيفه خلال المباراة.

ويقول مدرب دورتموند وبايرن ميونيخ سابقا السويسري أوتمار هيتسفيلد الذي قاد الفريقين الى لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا "الزخم هو في صف دورتموند لأن الهدفين المتأخرين (في مرمى فولفسبورغ) يساويان ألف كلمة من المدرب".

أضاف "الفوز ضروري للفريق البافاري إذا ما أراد أن تكون المبادرة بيده. المباراة بمثابة النهائي الذي يخوضه على ملعبه".

أمام المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك الذي حاول تفادي وضع ضغوط على كاهل لاعبيه طوال الموسم، فقد غير لهجته قليلا قبل الموعد المرتقب بقوله "نريد تحويل موسم جيد جدا الى موسم استثنائي وبالتالي لا نذهب الى ميونيخ متراخين لأننا نكون نخوض المباراة بذهنية سيئة".

واعتبر مهاجم دورتموند ولاعب بايرن ميونيخ السابق ماريو غوتسه بأنه يتعين على فريقه أن يكون في كامل تركيزه اذا ما أراد إسقاط بايرن في عقر داره بقوله "من المهم جدا ان نكون في كامل مستوانا على مدى 90 أو 95 دقيقة لأن جزئيات صغيرة ستحسم المباراة".

وسعى المدرب السويسري لدورتموند لوسيان فافر الى التقليل من إمكانية حسم اللقب بموجب نتيجة مباراة الغد. وقال "بطبيعة الحال، المباراة مميزة، لكن تتبقى سبع مباريات"، مضيفا "اذا فزنا، لن ينتهي الأمر، حتى لو تعادلنا، أما إذا فاز بايرن ميونيخ فتصبح الأمور مفتوحة".

وسيحاول دورتموند الفوز في "أليانز أرينا" للمرة الأولى منذ عام 2014، ما سيمكنه من الابتعاد بفارق خمس نقاط قبل نهاية الدوري بست مراحل.

ويعاني فريق فافر من إصابات ولا سيما لمدافعيه المغربي أشرف حيكمي الذي تعرض لكسر في ساقه ضد فولفسبورغ والفرنسي عبدو ديالو، بينما يأمل الجهاز الفني في ألا تحول أي مشاكل بدنية في مشاركة ألكاسير، لاسيما وأن الفريق سيستعيد خدمات قائده ماركو رويس الذي غاب عن المباراة الأخيرة ليكون الى جانب زوجته التي وضعت مولودا.

أما في بايرن ميونيخ، فيحوم الشك أيضا حول مشاركة الحارس مانويل نوير الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين لإصابة في ربلة الساق والمدافع النمسوي دافيد ألابا الذي يعاني من مشكلة في الظهر.

وأعرب كوفاتش عن تفاؤله بمشاركة نوير بقوله "لقد قام بتجربة اللياقة وسارت الأمور على ما يرام لكنه لم يقم بأي تدريب مع الفريق حتى الآن".

وتنطلق المرحلة مساء الجمعة بمباراة بين ماينتس وضيفه فرايبورغ، على أن تقام السبت أيضا مباريات بين فولفسبورغ وهانوفر، هرتا برلين وفورتونا دوسلدورف، وشالكه واينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن ولايبزيغ، وشتوتغارت ونورمبرغ، على أن تختتم الأحد بلقاءي أوغسبورغ وهوفنهايم، وبوروسيا مونشنغلادباخ وفيردر بريمن.