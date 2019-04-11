بايرن لتثبيت الصدارة ودورتموند لتجاوز الخسارة

وقبل ست مراحل على ختام الدوري، الأقصر بأربع جولات من باقي البطولات الأوروبية الكبرى، يبدو أن المنافسة ستكون نارية بين بايرن المتصدّر مع 64 نقطة بفارق نقطة عن دورتموند، لتكون الأمور بين يديه في حملة البحث عن لقب سابع توالياً.

ويستقبل بوروسيا دورتموند السبت ماينتس الثاني عشر والفائز أخيراً بعد أربع خسارات، وبمقدوره التصدر مؤقتاً حتى مباراة بايرن ميونيخ الأحد على أرض فورتونا دوسلدورف العاشر.

ويعول بايرن على لاعبي الخبرة أمثال الفرنسي فرانك ريبيري الذي سيعادل الرقم القياسي للاعبي بايرن السابقين أوليفر كان، فيليب لام، باستيان شفاينشتايغر ومحمد شول، بحال تتويجه للمرة التاسعة بدرع الدوري، فيما يبحث الجناح الهولندي المخضرم أرين روبن عن لقبه الثامن.

في المقابل، لا يزال دورتموند يعول على انتفاضة جديدة بقيادة ملهمه ماركو رويس.

ويبدو واضحاً تأثير اللاعب الذي وصفه زميله الدنماركي توماس ديلايني بميسي أو رونالدو بالنسبة لدورتموند، فبلغ معدّل نقاط فريقه 2,36 وتسجيله 2.59 لدى مشاركته فيما ينخفض إلى 2.0 نقطة و1.75 هدف في غيابه.

لذا تعد مشاركة رويس في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر أساسية في حال أراد الأخير إهداءه اللقب الأول منذ 2012 في أيام المدرب يورغن كلوب الذي يشرف راهنا على ليفربول الانكليزي.

ويعاون رويس في مهمته هداف الفريق الإسباني باكو ألكاسير (16 هدفاً في الدوري) والجناح الإنكليزي اليافع جايدون سانشو صاحب 13 تمريرة حاسمة، في رقم لافت جداً للاعب يبلغ التاسعة عشرة.

لكن الخسارة أمام بايرن على ملعب الأخير "أليانز أرينا"، وجهت ضربة كبيرة لآمال دورتموند. وقال فافر إن المباراة "كانت قاسية جداً وعلمتنا درساً".

وفي ظل توديع الفريقين مسابقة دوري أبطال أوروبا، لا يزال بايرن منافساً في الكأس المحلية، حيث يواجه مضيفه فيردر بريمن في 24 الجاري.

وبموازاة المعركة الطاحنة على الصدارة، يتبارز لايبزيغ (55 نقطة) مع أينتراخت فرانكفورت (52) على المركز الثالث.

وعلى رغم أن لايزبيغ لم يخسر منذ كانون الثاني/يناير، إلا أن الانتصارات الست المتتالية لفرانكفورت قلصت معه الفارق إلى 3 نقاط.

ويستضيف لايبزيغ فولفسبورغ السبت، بينما يتسضيف أينتراخت فرانكفورت أوغسبورغ الأحد.

وتنطلق المرحلة الجمعة باستضافة نورمبرغ لشالكه وصيف بطل الموسم الماضي، بينما يستضيف السبت شتوتغارت باير ليفركوزن، وفيردر بريمن فرايبورغ، وهانوفر بوروسيا مونشنغلادباخ. وتستكمل المباريات الأحد باستضافة هوفنهايم لهرتا برلين.