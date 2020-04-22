بافار يتحدّث عن مستقبله في بايرن ميونيخ

وتحدّث بافار القادم من نادي شتوتغارت عن المنافسة داخل الفريق البافاري قائلاً: "إذ اعتبرت نفسي لاعباً أساسياً وأن مكاني محفوظ دائماً فهذا يقلل من شأن رفاقي في الفريق، المنافسة قوية جداً في بايرن ميونيخ وأنا أعمل جاهداً لخوض أكثر عدد من المباريات ".

ونشرت الصحافة الألمانية خبراً مفاده بأن بطل ألمانيا بصدد البحث عن لاعب يشغل خطة ظهير أيمن.

وأردف اللاعب المتوج بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي في عام 2018 قائلاً: "المنافسة تجعلك تتحسن وتقدم أفضل ما لديك، لا أحد بإمكانه أن يتحصل على صك أمان ليكون لاعباً أساسياً، نحن نلعب في فريق كبير اسمه بايرن ميونيخ".

ومنذ حلوله في الفريق البافاري في صيف 2019، خاض بافار 34 مباراة أساسياً.