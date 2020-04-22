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الدوري الألماني

بافار يتحدّث عن مستقبله في بايرن ميونيخ

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أكد اللاعب الدولي الفرنسي بنجامان بافار بأن اقتلاع مكان أساسي في بايرن ميونيخ ليس أمراً هيناً.

REUTERS

وتحدّث بافار القادم من نادي شتوتغارت عن المنافسة داخل الفريق البافاري قائلاً: "إذ اعتبرت نفسي لاعباً أساسياً وأن مكاني محفوظ دائماً فهذا يقلل من شأن رفاقي في الفريق، المنافسة قوية جداً في بايرن ميونيخ وأنا أعمل جاهداً لخوض أكثر عدد من المباريات ".

ونشرت الصحافة الألمانية خبراً مفاده بأن بطل ألمانيا بصدد البحث عن لاعب يشغل خطة ظهير أيمن. 

وأردف اللاعب المتوج بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي في عام 2018 قائلاً: "المنافسة تجعلك تتحسن وتقدم أفضل ما لديك، لا أحد بإمكانه أن يتحصل على صك أمان ليكون لاعباً أساسياً، نحن نلعب في فريق كبير اسمه بايرن ميونيخ".  

ومنذ حلوله في الفريق البافاري في صيف 2019، خاض بافار 34 مباراة أساسياً. 

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