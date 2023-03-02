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كأس الاتحاد الإنكليزي
الدوري الألماني

بافار يؤكد أن هدفه البقاء في بايرن ميونيخ

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أكد المدافع الفرنسي الدولي بنجامان بافار أن هدفه البقاء مع بايرن ميونيخ الألماني، نافيًا التكهنات بأنه سيغادر بافاريا في الصيف، مضيفًا الخميس "لم أقل أبدًا أنني أريد الرحيل".

Reuters


ينتهي عقد الظهير الأيمن مع ناديه في عام 2024، مما أدى إلى تكهنات بأنه قد يكون مستعدًا للانتقال إلى الدوري الإنكليزي أو العودة إلى الفرنسي في الصيف.

وفي مقابلة مع صحيفة "سبورت 1" الألمانية نُشرت الخميس قال بافار "أنا لست الشخص الذي يغادر السفينة في منتصف الرحلة".

وأشارت تقارير الى أن بايرن تلقى عرضًا من إنتر الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام للحصول على خدمات بطل العالم 2018 وقوبل بالرفض.

تابع ابن الـ26 عامًا "أعرف جيدًا أنني في ناد كبير حيث كل الأمور ممتازة. أنا مرتاح جدًا هنا وأحب الجماهير. آمل أن نحقق المزيد من الأمور سويًا هذا الموسم".

وأشاد بافار الذي وصل إلى بافاريا في صيف 2019 قادمًا من شتوتغارت بالعمل الذي يقوم به المدرب يوليان ناغلسمان.

قال لاعب ليل السابق في هذا الصدد "كرة القدم التي يريد أن يلعبها هي تمامًا ما أحبه. إنها كرة هجومية حيث تتحرك دائمًا. أتعلّم منه كل يوم كيف أتطوّر".

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