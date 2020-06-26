النجاح في العبور بالدوري الألماني إلى بر الأمان

وخاضت الرابطة معركة على جبهتين، الأولى تتعلق بالأمن الصحي والثانية بالرأي العام الذي كان ممانعاً بعض الشيء لاستئناف النشاط وراء أبواب موصدة، لكن لسان حال سيفرت كان دائماً يقول "لا نملك اي خيار سوى الكفاح من أجل العودة بسرعة".

ولا شك بأن العزيمة القوية للرابطة وتضامن أسرة كرة القدم الألمانية ساهما بنجاح هذا الرهان.

وعاود الدوري الألماني نشاطه في 16 أيار/مايو وسيسدل الستار على منافساته السبت.



في الاتحاد قوة

خلافاً لما جرى في فرنسا على سبيل المثال، فإن الأندية الـ36 التي تتألف منها الدرجتان الأولى والثانية كانت يداً واحدة ويقول سيفرت في هذا الصدد "حصلنا على الدعم الكامل من جميع الأندية الكبرى، ليس فقط بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند بل الأندية الأخرى أيضاً".

وأضاف "هذا الأمر جعلني في موقف قوي عندما تحدثت الى المسؤولين السياسيين".

كانت حجج الرابطة واضحة جداً بحسب ما أفاد رئيس الرابطة بالقول "لو أوقفنا الموسم منتصف أذار/مارس نهائياً، فإن ربع أنديتنا الـ36 كانت ستواجه ظروفاً اقتصادية مأساوية بعد 6 إلى 8 أسابيع".

وتابع "نقوم بتوظيف 56 ألف عامل وبالتالي كان علينا أن نكافح".

وأضاف "كانت ردة فعلنا سريعة جداً. أوقفنا الدوري في 14 اذار/مارس، وفي ليل الخامس عشر من أذار/مارس وضعت خطة عمل".

وكشف "بدأنا بالعمل في 16 أذار/مارس من خلال تشكيل فريق طبي يستطيع وضع البروتوكول الصحي من أجل الاستئناف" قبل ان يصدر رسمياً في نيسان/أبريل وتضمن خوض المباريات وراء أبواب موصدة واجراء فحوصات صارمة واخضاع الفرق للحجر الصحي.

وأشار سيفرت "خلقنا سلسلة من المختبرات في مختلف أنحاء ألمانيا وكنا متشددين جداً في ما يتعلق بإجراء الفحوصات وتحاشي انتقال العدوى واعتمدنا بذلك على لوجستية عسكرية حتى لا تتعكر الأمور".



خوف وتردد



نجحت الرابطة من خلال البروتوكول الصحي الصارم جداً في اقناع اللاعبين الذين يساورهم القلق بشأن استئناف اللعب بأنهم في أمان خلال الحصص التدريبية وخلال المباريات.

بيد أن العوامل الاقتصادية هي التي تغلبت على تردد بعض الأندية المستفيدة من توقف الدوري وتجنب الهبوط.

واعترف سيفرت بأن الرابطة واجهت تحديات كبيرة وقال في هذا الصدد "أصبحنا قضية سياسية. كان يتعين علينا محاربة الأخبار الكاذبة التي كانت تتهمنا بتزوير نتائج الفحوصات والوسائل المتبعة، وبأننا نعمل بلا ضمير في الوقت الذي لم يكن مسموحاً على الصبية أن يمارسوا اللعبة. كان من الصعب جداً تخطي هذه المسألة السياسية".

وأشاد سيفرت بسلوك اللاعبين طوال هذه الفترة بقوله "انهم لاعبون شبان اعتادوا على أن يتم التعامل معهم على اساس نجوميتهم. القول لهم كيفية القيام بهذا الشيء من عدمه وكيفية التصرف كان تحدياً بحد ذاته".

وتابع "لقد تفهموا هذا الأمر ولولاهم لم يكن أي شيء مستحيل".

ولدى سؤاله عن أسباب نجاح الرابطة في هذا التحدي، قال سيفرت بأن الوضع الصحي في البلاد الأقل تأثيراً بفيروس كورونا من جيرانه في القارة الأوروبية، ولا سيما إسبانيا وإيطاليا، ساهم بذلك إلى حد بعيد، مضيفاً "بصراحة، حصلنا على ميزة النظام الطبي والبنى التحتية الألمانية، ومن وجهة نظري قامت الحكومة بإدارة الأزمة الصحية بطريقة جيدة جداً من البداية وحتى النهاية".

وختم "قلت في نفسي، إنه وضع صعب لكن إذا رأينا الأرقام، فإننا نملك فرصة جيدة لإنهاء الدوري".



