"المباريات الشبح".. الحل الوحيد أمام البوندسليغا

من جهة أخرى، تساءلت بعض مجموعات المشجعين عن جدوى ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأمل رابطة الدوري الالماني الحصول على الضوء الاخضر من حكومة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لاستنئاف مباريات الدرجتين الاولى والثانية في المانيا الشهر المقبل على الارجح في 9 او 16 ايار/مايو.

ثمة امل في اتخاذ القرار الخميس خلال الاجتماع الذي سيعقده ممثلون عن 36 ناديا في الدرجتين الاولى والثانية عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

وتوقف الدوري الالماني في 13 اذار/مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" في المانيا حيث سجلت حتى اليوم 141672 حالة حصدت 4404 اشخاص.

وقال فريتس كيلر رئيس الاتحاد الالماني لمجلة "كيكر" الالمانية الاثنين "سيتم اتخاذ قرارات هامة هذا الاسبوع في كيفية بدء الاجراءات".

وكانت المانيا منعت التجمعات الكبيرة في البلاد حتى 31 اب/غسطس المقبل وبالتالي فان الخيار الوحيد لمعاودة النشاط الكروي المحلي سيكون امام مدرجات خالية من الجمهور في ما اطلق عليه تسمية "المباريات الشبح" في المانيا.

وتابع كيلر "ندرك بان اقامة كرة القدم بدون جمهور سيُفقدها نبضها".

واضاف "من خلال النقاشات وردود الفعل من قبل مجموعات المشجعين، ادرك تماما كم ان الامر مؤلم بالنسبة اليهم لعدم قدرتهم على مساندة انديتهم داخل الملعب".

وتأمل رابطة الدوري الالماني في استكمال الموسم بنهاية حزيران/يونيو من اجل ضمان ارباح بقيمة 300 مليون يورو (326 مليون دولار) من عقود البث التلفزيوني.

وحذر كيلر انه من دون هذه العائدات "بعض المشجعين لن يتمكنوا من متابعة مباريات لناديهم مستقبلا لأنه بكل بساطة قد لا يكون (النادي) متواجدا".

وكشف كيلر بان "ثمة سيناريوهات عدة ستيم بحثها في اجتماع الخميس المقبل من بينها ما يتعلق بالفحوصات على اللاعبين والعاملين في الجهاز الفني كل بضعة ايام في حال معاودة النشاط وستحتاج هذه العملية الى اجراء نحو 20 الف فحص من اجل استكمال الدوري.

وأكد كيلر بان كرة القدم "لا تدَعي لنفسها بدور مميز" في المجتمع الالماني مشيرا الى انه لا يريد للفحوصات ان تشكل ضغطا على النظام الصحي في البلاد بقوله "ندرك تماما ما هي الاولويات".

بيد ان خطوة اقامة المباريات من دون جمهور لقيت انتقادات كثيرة من روابط مشجعين إذ ذكرت "فرانشزينين دويتشلاد" إحدى مجموعات المشجعين في بيان الاسبوع الماضي ان "استئناف وشيك للموسم سيكون سخرية مطلقة تجاه المجتمع. كرة القدم المحترفة مريضة منذ وقت طويل ويجب أن تبقى في العزل".