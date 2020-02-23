الفوز الرابع تواليا لليفركوزن

رفع باير ليفركوزن عدد انتصاراته المتتالية الى اربعة في الدوري المحلي اثر تغلبه على ضيفه اوغسبورغ 2-صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم الاحد

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ويحتل ليفركوزن المركز الخامس حاليا بفارق الاهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الأخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، ونقطتين عن بوروسيا دورتموند الثالث، علما بان مونشنغلادباخ يملك مباراة مؤجلة.

وافتتح الشاب الفرنسي موسى ديابي (20 عاما) التسجيل بعد تمريرة متقنة من صانع الالعاب كاي هافرتس (25) قبل ان يضيف نديم اميري الثاني (59).

وكان ليفركوزن تغلب على بورتو البرتغالي 2-1 في ذهاب دور ال32 من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.



