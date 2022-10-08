English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الألماني

الفرنسي هرنانديز سيتعافى نهاية تشرين الأول/أكتوبر

من قبل

يتوقع أن يعود المدافع الفرنسي الدولي لوكاس هرنانديز إلى الملاعب قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحسب ما ذكر مدير أعماله لوكالة فرانس برس، نافياً معلومات صحافية ألمانية تطرقت إلى إمكانية غيابه عن مونديال 2022.

Reuters


وقال فرانك هوكميلر سيجري لوكاس مجدداً الإثنين ويلعب مع بايرن ميونيخ قبل نهاية الشهر".

وكان مدافع بايرن ميونيخ الألماني أصيب بتمزّق على مستوى العضلات المقرّبة، خلال الفوز على برشلونة الإسباني 2-صفر منتصف أيلول/سبتمبر الماضي في دوري أبطال أوروبا، ما أبعده "أسابيع عدة"، وفق ما أفاد النادي البافاري آنذاك.

ويأمل اللاعب البالغ 26 عاماً التعافي في الفترة المناسبة، قبل بدء فرنسا حملة الدفاع عن لقبها في المونديال المقرر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في قطر.

وكانت قناة "سبورت 1" الألمانية كتبت الجمعة أنّ فترة تعافي هرنانديز قد تكون "أبطأ مما كان متوقعاً"، ما سيعقّد تواجده في لائحة المدرب ديدييه ديشان، وهو ما نفاه بشدة محيط اللاعب الجمعة.

وغاب هرنانديز عن المنتخب الأزرق في مباراتيه الأخيرتين ضد النمسا (2-صفر) والدنمارك (صفر-2) في دوري الأمم الأوروبية.

ومن المتوقع أن يعلن ديشان تشكيلته المشاركة في كأس العالم في 7 تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تتضمن 26 اسماً.

وتلعب فرنسا في مجموعة تضم أستراليا والدنمارك وتونس.
 

منتخب فرنسا بايرن ميونيخ لوكاس هرنانديز
السابق فيردر بريمن يعود بفوز ثمين من
اقرأ
فيردر بريمن يعود بفوز ثمين من أرض هوفنهايم
التالي قمّة مرتقبة بين بوروسيا دورتمو
اقرأ
قمّة مرتقبة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ
-

آخر الأحداث

>