الفرنسي هرنانديز سيتعافى نهاية تشرين الأول/أكتوبر



وقال فرانك هوكميلر سيجري لوكاس مجدداً الإثنين ويلعب مع بايرن ميونيخ قبل نهاية الشهر".



وكان مدافع بايرن ميونيخ الألماني أصيب بتمزّق على مستوى العضلات المقرّبة، خلال الفوز على برشلونة الإسباني 2-صفر منتصف أيلول/سبتمبر الماضي في دوري أبطال أوروبا، ما أبعده "أسابيع عدة"، وفق ما أفاد النادي البافاري آنذاك.



ويأمل اللاعب البالغ 26 عاماً التعافي في الفترة المناسبة، قبل بدء فرنسا حملة الدفاع عن لقبها في المونديال المقرر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في قطر.

وكانت قناة "سبورت 1" الألمانية كتبت الجمعة أنّ فترة تعافي هرنانديز قد تكون "أبطأ مما كان متوقعاً"، ما سيعقّد تواجده في لائحة المدرب ديدييه ديشان، وهو ما نفاه بشدة محيط اللاعب الجمعة.

وغاب هرنانديز عن المنتخب الأزرق في مباراتيه الأخيرتين ضد النمسا (2-صفر) والدنمارك (صفر-2) في دوري الأمم الأوروبية.

ومن المتوقع أن يعلن ديشان تشكيلته المشاركة في كأس العالم في 7 تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تتضمن 26 اسماً.

وتلعب فرنسا في مجموعة تضم أستراليا والدنمارك وتونس.

