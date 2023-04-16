الصراع الأوروبي يحتدم بتعادل أونيون برلين وفوز فرايبورغ

وإذ افتتح أونيون برلين التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بركلة حرة ركنها الكرواتي يوسيب يورانوفيتش في الشباك بنجاح (45+3)، فرض عليه بوخوم التعادل من ركلة جزاء ترجمها النمساوي كيفن شتوغر هدفاً (55).

وفشل أونيون برلين في خطف النقاط الثلاث، بعدما مني بضربة قاسية إثر طرد مدافعه بول ياكيل (61) لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وبالتالي، ورغم التعادل، رفع أونيون برلين رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن بوروسيا دوتموند الثاني وسبع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، علماً أن الأخيرين تعثّرا السبت.

كما أن أونيون برلين يتقدم بفارق نقطة عن لايبزيغ الرابع (51 نقطة) الذي فاز السبت على أوغسبورغ 3-2.

وخلفهم، يقبع فرايبورغ في المركز الخامس مع 50 نقطة وصل إليها بعدما قلب تأخره بهدف أمام مضيفه فيردر بريمن إلى فوز 2-1 في غضون أربع دقائق.

وإذ تقدّم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 46 عن طريق ماكسيميليان فيليب، قلب الضيوف النتيجة لصالحهم بهدفي المجري رولاند سالاي (67) ولوكاس هولر (71).

من جهة أخرى، توقفت سلسلة من خمسة انتصارات لباير ليفركوزن، عندما سقط في فخّ التعادل السلبي أمام مضيفه فولفسبورغ.

ومع رصيد من 44 نقطة، بقي ليفركوزن في المركز السادس مبتعداً بفارق نقطتين عن أينتراخت فرانكوفورت السابع، وقد يعود إلى قلب الصراع على المقاعد الأوروبية إذ يستضيف لايبزيغ الأسبوع المقبل، قبل أن يحلّ ضيفاً على أونيون برلين في غضون أسبوعين.

