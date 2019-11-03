الصحف تتساءل عن جدوى بقاء كوفاتش مدرباً لبايرن

وتلقى النادي البافاري خسارة قاسية بنتيجة 1-5 أمام مضيفه، الفريق السابق لكوفاتش، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من البوندسليغا السبت، في أكبر هزيمة لبايرن في الدوري المحلي منذ العام 2009.

وزادت الخسارة من الضغوط على الكرواتي الذي يقود بايرن للموسم الثاني، لاسيما بعد تراكم النتائج السلبية مؤخرا. فقد اكتفى النادي في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الألماني بفوز وتعادل وخسارتين، وتلقى مرماه 12 هدفا في المباريات الست الأخيرة في البوندسليغا.

وسألت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار اليوم "ما هي الحجج المتبقية للاحتفاظ بنيكو كوفاتش، الذي تخلى عنه فريقه حتى؟".

وبحسب التقارير، بات كوفاتش محط انتقاد في غرفة الملابس أيضاً.

وأوردت مجلة "كيكر" أن اللاعبين "ينتقدون النقص في المرونة التكتيكية والحلول لجهة اللعب في خط الهجوم"، مشيرة إلى أن هؤلاء يعتبرون في حلقاتهم الضيقة أن الحصص التدريبية "باتت تتمحور كثيراً حول الدفاع".

وبحسب موقع "سبورت 1" الالكتروني، من المتوقع أن يعقد أبرز مسؤولَين في بايرن، رئيسه أولي هونيس ورئيسه التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه، اجتماعا الأحد للبحث في مستقبل كوفاتش (48 عاما).

وكان الكرواتي قد رد في تصريحات بعد مباراة الأمس، على سؤال عما إذا كان لا يزال يشعر بالثقة في منصبه، "لا يمكنني القول. شعوري ليس هاماً"، مضيفاً بشأن مستقبله "يجب أن تسألوا من يملك القرار".

أضاف "لست ساذجاً، أعرف كيف تجري الأمور"، مضيفاَ "حتى بعشرة لاعبين لا يمكنك أن تخسر 1-5. هذا أمر مخيب"، في إشارة إلى خوض الفريق غالبية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتنغ.

وبنتيجة مباريات السبت وفي انتظار استكمال مباريات المرحلة الأحد، بات بايرن يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن كل من لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الخامس، وبفارق أربع نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

ويواجه الفريق البافاري محطتين مهمتين في الأسبوع المقبل، أولهما استضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، والتي اقترب من حجز بطاقتها الأولى المؤهلة للدور المقبل بتصدره بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات).

أما المحطة الأبرز فستكون السبت المقبل عندما يستضيف وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند في المرحلة 11 من الدوري المحلي.



