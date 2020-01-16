الدوري الألماني يستأنف نشاطه بعد العطلة الشتوية

تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم الى الدوران بعد انتهاء العطلة الشتوية التقليدية، حيث يفتتح بوروسيا مونشنغلادباخ المرحلة الثامنة عشرة مع فرصة قائمة للتصدر ولو موقتاً في مهمة لن تكون سهلة بتاتا الجمعة في ضيافة شالكه.

وبعد أن أنهى مرحلة الذهاب بتعادل سلبي في العاصمة أمام هرتا برلين ما سمح للايبزيغ في احراز لقب بطل الخريف بتحويل تخلفه أمام أوغسبورغ الى فوز 3-1، يأمل مونشنغلادباخ الذي يعود تتويجه الأخير في الدوري الى عام 1977 حين أحرز لقبه الخامس في غضون سبعة أعوام، أن يستهل العام الجديد بتكرار نتيجة زيارته الأخيرة الى "فيلتنس أرينا" حين فاز بهدفين نظيفين سجلهما في آخر 5 دقائق من مواجهتهما في 2 شباط/فبراير 2019.

وأكد المدرب ماركو روزه جاهزية فريقه لبدء مرحلة الإياب، معلقا على تحضيرات فريقه خلال العطلة الشتوية التي شهدت فوزه وديا على فرايبوغ مرتين (2-1) وخسارته أمام هيراكليس ألميلو الهولندي (1-3)، بالقول لموقع النادي الأربعاء "بالمجمل، كل شيء جرى بحسب الخطة في ما يخص التحضيرات الشتوية، وأمضينا وقتا جيدا في إسبانيا (حيث عسكر الفريق)".

وتابع "مباراتنا الأولى ضد هيراكليس ألميلو لم تكن رائعة وتحدثنا عنها منذ حينها. لكن في مباراتينا ضد فرايبورغ، لعبنا بشكل جيد جدا والشعور في غرفة الملابس كان رائعا. أمامنا الآن يومان متبقيان على العطلة الشتوية من أجل التحضير لمباراة شالكه، ونحن نعمل بجهد كبير من أجل تحقيق نتيجة جيدة الجمعة".

واعتبر روزه أن شالكه الخامس بفارق خمس نقاط عن فريقه وسبع عن لايبزيغ المتصدر الذي يخوض مباراة في متناوله تماما السبت على أرضه ضد أونيون برلين الحادي عشر، فريق "حقق تطورا في الآونة الأخيرة. الموسم الماضي لم يكن سهلا عليهم (حيث أفلت من الهبوط الى الدرجة الثانية) لكن كان متوقعا بأنهم لن يلعبوا بنفس الطريقة هذا الموسم لأنهم يملكون فريقا يتمتع بعمق حقيقي (من ناحية البدلاء) وبالنوعية".

ورأى أن مدرب شالكه "دافيد فاغنر يقوم بعمل رائع، بالإمكان الملاحظة أنه يملك خطة واضحة، فكرة واضحة عما يريد القيام به".

بايرن في مواجهة كلينسمان

وبعد أن أنهى عام 2019 بأربعة انتصارات متتالية، أحدها على توتنهام الإنكليزي 3-1 في دوري أبطال أوروبا الذي بلغ دوره ربع النهائي حيث يلتقي جار الأخير تشلسي في 25 شباط/فبراير ذهابا في لندن، يسعى بايرن ميونيخ، الفائز باللقب في المواسم السبعة الماضية، أن يبدأ العام الجديد من حيث أنهى سابقه حين يحل الأحد ضيفا على هرتا برلين مع الأمل بتجنب نتيجة زيارته الأخيرة في الدوري الى الملعب الأولمبي حين سقط صفر-2 في 28 أيلول/سبتمبر 2018.

ويحتل النادي البافاري الذي قرر الابقاء على هانزي فليك مدربا له حتى نهاية الموسم على أقل تقدير بعد أن تولى مهام تدريب الفريق عقب اقالة الكرواتي نيكو كوفاتش في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ.

ويتقدم بايرن بفارق ثلاث نقاط فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند الذي يبدأ العام 2020 خارج قواعده السبت ضد أوغسبورغ العاشر الذي فاز أيضا على الفريق الأصفر والأسود حين استضافه للمرة الأخيرة في الأول من اذار/مارس 2019 (2-1).

وسيتواجه بايرن الأحد مع نجمه ومدربه السابق يورغن كلينسمان الذي دافع عن ألوان النادي البافاري بين 1995 و1997 وأحرز معه لقبي الدوري وكأس الاتحاد الأوروبي.

واستلم بطل مونديال 1990 وكأس أوروبا 1996 والمدرب السابق للمنتخبين الألماني والأميركي الاشراف على هرتا برلين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحصد نادي العاصمة تحت قيادته 10 نقاط من 12 ممكنة في آخر أربع مباريات له في الدوري المحلي لعام 2019، ليصعد إلى المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 19 نقطة.

لكن النجم السابق لشتوتغارت وإنتر ميلان الإيطالي وموناكو الفرنسي وتوتنهام الإنكليزي أمام مشكلة بعدما فشل في إثبات أنه يحمل رخصة تدريب سارية المفعول.

ولم يستطع ابن الـ55 عاما إثبات حيازته رخصة تدريب محدثة لدى رابطة دوري الألماني لأنه نسيها في منزل العائلة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وأكد الاتحاد الألماني في بيان الأربعاء "في ما يتعلق بيورغن كلينسمان، لا دليل على حيازته رخصة تدريب سارية المفعول حاليا".

وكان كلينسمان وهرتا يواجهان احتمال تغريمهما لو كان ترخيصه الذي ناله عام 2000 إثر دورة تدريبية للاتحاد الألماني منتهي الصلاحية، إلا أن الهداف الدولي السابق الذي تحول دوره في الفريق من استشاري إلى بديل للمدرب المقال الكرواتي الأصل أنتي تشوفيتش، أكد الأربعاء في دردشة مع المشجعين على موقع فيسبوك أن المشكلة انتهت "لقد أرسلت الآن بالبريد كل شيء يريده الاتحاد الألماني. كل شيء في مكانه الآن، ليس هناك أي مشكلة".

وفي المباريات الأخرى، يلتقي السبت كولن مع فولفسبورغ، ماينتس مع فرايبورغ، هوفنهايم مع إينتراخت فرانكفورت، وفورتونا دوسلدوف مع فيردر بريمن، على أن يلعب الأحد بادربورن مع باير ليفركوزن.