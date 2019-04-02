الدوري الألماني: هيكينغ سيتخلّى عن تدريب مونشنغلادباخ نهاية الموسم الحالي

وكتب النادي الألماني على تويتر "لن نمدد تعاوننا مع ديتر هيكينغ أكثر من فصل الصيف، وسنبدأ الموسم القادم مع مدرب جديد"، بدون تحديد اسم المدرب الذي سيخلف هيكينغ.

وكانت بداية مونشنغلادباخ مثالية في "البوندسليغا" حيث احتل لفترة طويلة المركز الثالث، لكن هبوط مستواه منذ العودة من العطلة الشتوية أدى إلى تراجعه للمركز الخامس، وهو يصارع حاليا لإنهاء الموسم في مركز يؤهله للمشاركة القارية الموسم المقبل.

ودفع هيكينغ (54 عاما) ثمن النتائج السيئة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، إذ لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، منها خسارة قاسية الأسبوع الماضي بنتيجة 1-3 أمام فورتونا دوسلدورف، صاحب المركز الحادي عشر.

وأشرف هيكينغ الذي تسلم مهامه في مونشنغلادباخ في كانون الأول/ديسمبر 2016، على تدريب عدة أندية ألمانية منها فولفسبورغ (2012-2016) ونورمبرغ (2009-2012) وهانوفر (2006-2009).

وبات هيكينغ سادس مدرب تتم إقالته في الدوري الألماني منذ بداية الموسم الحالي 2018-2019.

