العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

الدوري الألماني: هيكينغ سيتخلّى عن تدريب مونشنغلادباخ نهاية الموسم الحالي

من قبل

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم الثلاثاء أن مدربه ديتر هيكينغ سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الحالي، وذلك قبل عام على انتهاء عقده الحالي في حزيران/ يونيو 2020.

Reuters

وكتب النادي الألماني على تويتر "لن نمدد تعاوننا مع ديتر هيكينغ أكثر من فصل الصيف، وسنبدأ الموسم القادم مع مدرب جديد"، بدون تحديد اسم المدرب الذي سيخلف هيكينغ.

وكانت بداية مونشنغلادباخ مثالية في "البوندسليغا" حيث احتل لفترة طويلة المركز الثالث، لكن هبوط مستواه منذ العودة من العطلة الشتوية أدى إلى تراجعه للمركز الخامس، وهو يصارع حاليا لإنهاء الموسم في مركز يؤهله للمشاركة القارية الموسم المقبل.

ودفع هيكينغ (54 عاما) ثمن النتائج السيئة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، إذ لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، منها خسارة قاسية الأسبوع الماضي بنتيجة 1-3 أمام فورتونا دوسلدورف، صاحب المركز الحادي عشر.

وأشرف هيكينغ الذي تسلم مهامه في مونشنغلادباخ في كانون الأول/ديسمبر 2016، على تدريب عدة أندية ألمانية منها فولفسبورغ (2012-2016) ونورمبرغ (2009-2012) وهانوفر (2006-2009).

وبات هيكينغ سادس مدرب تتم إقالته في الدوري الألماني منذ بداية الموسم الحالي 2018-2019.
 

بوروسيا مونشنغلادباخ ديتر هيكينغ
السابق الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف
اقرأ
الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27
التالي

آخر الأحداث