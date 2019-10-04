الدوري الألماني: هرتا برلين يزيد من متاعب فورتونا دوسلدورف

واختلف مسار الفريقين في مستهل هذا الموسم، إذ عجز هرتا برلين عن تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأولى لكنه حقق الجمعة انتصاره الثالث تواليا، في حين استهل فورتونا دوسلدورف الموسم بفوز خارج ملعبه على فيردر بريمن 3-1 ثم عجز بعدها عن تحقيق أي فوز ليتجمد رصيده عند 4 نقاط مقابل 10 لمضيفه.

وتقدّم فورتونا دوسلدورف من ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR"، ونفذها روين هينينغز (32).

لكن صاحب الأرض رد سريعا وأدرك التعادل بواسطة البوسني وداد إيبيسيفيتش (37) قبل أن يمنحه الهولندي جافايرو ديلروسن التقدم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول (44)، ثم التشيكي فلاديمير داريدا هدف الاطمئنان (62).

