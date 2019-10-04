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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

الدوري الألماني: هرتا برلين يزيد من متاعب فورتونا دوسلدورف

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زاد هرتا برلين محن ضيفه فورتونا دوسلدورف بعدما حوّل تخلفه أمامه إلى فوز 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

beIN SPORTS

واختلف مسار الفريقين في مستهل هذا الموسم، إذ عجز هرتا برلين عن تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأولى لكنه حقق الجمعة انتصاره الثالث تواليا، في حين استهل فورتونا دوسلدورف الموسم بفوز خارج ملعبه على فيردر بريمن 3-1 ثم عجز بعدها عن تحقيق أي فوز ليتجمد رصيده عند 4 نقاط مقابل 10 لمضيفه.

وتقدّم فورتونا دوسلدورف من ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR"، ونفذها روين هينينغز (32).

لكن صاحب الأرض رد سريعا وأدرك التعادل بواسطة البوسني وداد إيبيسيفيتش (37) قبل أن يمنحه الهولندي جافايرو ديلروسن التقدم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول (44)، ثم التشيكي فلاديمير داريدا هدف الاطمئنان (62).
 

هرتا برلين فورتونا دوسلدورف
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