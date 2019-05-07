الدوري الألماني: مدرب لايبزيغ يلمّح إلى بقاء فيرنر حتى 2020



وسجل فيرنر (23 عاما) 19 هدفا هذا الموسم ليساعد فريقه في الحلول بين الأربعة الأوائل وبلوغ نهائي الكأس.

وارتبط اسمه بالانتقال إلى بايرن بعد بروزه في الدوري المحلي، وهو سيلتقي الفريق البافاري مرتين في الدوري نهاية هذا الأسبوع وفي مسابقة الكأس نهاية الشهر الجاري.

ومع انتهاء عقد فيرنر في 2020، أشار رانغنيك ولايبزيغ سابقا أن النادي لن يسمح برحيله الموسم المقبل بعقد حر.

لكن خلال حدث نظمته صحيفة "أل في زي" الاثنين، أشار رانغنيك أن المهاجم الفذ قد يبقى لموسم إضافي مع المدرب الجديد يوليان ناغلسمان. "لا أستبعد بقاء تيمو حتى 2020".

تابع "سنرى في الصيف ما إذا كان سينتقل أو سيبقى لمساعدتنا في دوري الأبطال مجددا".

وأشار رانغنيك أنه يفضل بقاء اللاعب، بيد أن لايبزيغ لا يستحق خسارة انتقاله بعقد حر.

وأقر بأنه يبحث عن مهاجم بديل بحال رحيل فيرنر إلى بايرن الصيف المقبل "إذا رحل، نحتاج لبديل يضمن لنا تسجيل بين 15 و20 هدفا في الموسم". وكانت صحيفة "بيلد" قدرت انتقال فيرنر إلى بايرن مقابل 60 مليون يورو.

