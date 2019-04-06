الدوري الألماني: لايبزيغ يعزّز حظوظه لحجز بطاقة دوري الابطال



وقلب لايبزيغ الطاولة على مضيفه الذي مني بخسارته الثالثة تواليا، عندما حوّل تخلفه بهدف للنمساوي مارسيل سابيتسر (17) مقابل هدفين للدولي الواعد كاي هافيرتس (19 عاما) في الدقيقتين 11 من ركلة جزاء و23، إلى فوز 4-2 بتسجيله ثلاثية في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها تيمو فيرنر (64) والسويدي إميل فورسبرغ (71 من ركلة جزاء) والبرازيلي ماتيوس كونيا (83).

وهو الفوز الثالث تواليا للايبزيغ الذي كان فجر مفاجأة مدوية في موسمه الأول في البوندسليغا قبل عامين عندما حل وصيفا لبايرن ميونيخ وشارك في دوري الأبطال حيث بلغ دور المجموعات قبل أن يكمل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وخرج من ربع النهائي.

وعزّز لايبزيغ موقعه في المركز الثالث برصيد 55 نقطة بفارق 3 نقاط عن مطارده المباشر إينتراخت فرانكفورت الذي عزّز بدوره موقعه في المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة بفوزه الثمين على مضيفه شالكه بهدفين للكرواتي أنتي ريبيتش (13) والصربي لوكا يوفيتش (90+8 من ركلة جزاء) مقابل هدف لسوات سيردار (21).

وتراجع باير ليفركوزن إلى المركز الثامن بفارق الأهداف خلف فيردر بريمن الذي يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد في ختام المرحلة.

واستغل فولفسبورغ خسارة باير ليفركوزن وانفرد بالمركز السادس مؤقتا بانتظار مباراة فيردر بريمن، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه هانوفر صاحب المركز الأخير بثلاثة أهداف للسويسري ريناتو ستيفن (32 و71) والفرنسي جيروم روسيون (78) مقابل هدف لهندريك فايدانت (30).

وأهدر شتوتغارت السادس عشر فرصة استقباله لنورمبرغ السابع عشر للابتعاد عن المركز الذي يفرض على صاحبه خوض الدور الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في البوندسليغا، وخرج متعادلا بهدف للتركي اوجان كاباك (76) مقابل هدف للبرازيلي ماتيوس بيريرا (43).

وخسر هرتا برلين أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف بهدف للصربي ماركو غروييتش (41) مقابل هدفين للبلجيكي بينيتو رامان (36 و61).

