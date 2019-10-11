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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

الدوري الألماني: غنابري مدافعا عن مولر "يستحق احتراما أكبر"

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اعتبر نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا لكرة القدم سيرج غنابري أن زميله في النادي البافاري توماس مولر يستحق "احتراما أكبر" بعد الدور الثانوي الذي بات يلعبه في صفوف الفريق لا سيما بعد انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو قادما من برشلونة على سبيل الاعارة.

AFP


وقال غنابري في مؤتمر صحفي مع منتخب بلاده في دورتموند الجمعة فيما بدا انتقادا مبطنا إلى مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش "حقق توماس كل شيء، وهو يستحق احتراما أكبر".

وكان مولر صرح لمجلة "كيكر" الألمانية الأربعاء أنه ليس سعيدا بعد بقائه أسير مقاعد الاحتياطيين في مباريات فريقه الأخيرة وسط تقارير عن إمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي العادة، يرفض اللاعبون الرد على أسئلة تتعلق بأنديتهم خلال تواجدهم مع المنتخب الوطني لكن غنابري شذَّ عن القاعدة بقوله "من الصعب تصوّر بايرن ميونيخ من دون مولر".

وأضاف "ما هو واضح بأن أي لاعب لا يلعب كثيرا يشعر بعدم الرضا".

وفضّل كوفاتش الاستعانة بكوتينيو كلاعب وسط مهاجم وراء الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان مولر انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ عندما كان لا يزال في المدرسة وقد خاض في صفوفه قرابة 500 مباراة سجل خلالها 186 هدفا وساهم في إحرازه لقب الدوري المحلي 8 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2013.


 

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