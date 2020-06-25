الدوري الألماني: دورتموند يؤكد بقاء مدربه فافر في الموسم المقبل



وقال تسورك الذي يلعب فريقه مباراته الأخيرة في الموسم السبت ضد هوفنهايم "سيكون لدينا نفس التركيبة (التدريبية) في الموسم الجديد. نريد أن نشن الهجوم".

ويبقى عام على انتهاء عقد فافر مع دورتموند. لكن كانت هناك تكهنات بأنه قد يغادر الفريق الذي احتل المركز الثاني بعد بايرن ميونيخ في الموسمين الحالي والماضي.

وقبل المرحلة الأخيرة يتفوق الفريق البافاري في الصدارة بفارق عشر نقاط (79 نقطة) على دورتموند.

واعترف تسورك، لاعب خط وسط السابق في صفوف دورتموند بين 1981 و1998 "اذا كان لبايرن ميونيخ اكثر من 80 نقطة، فسيكون من الصعب علينا، وعلى أي فريق آخر في ألمانيا، أن يسبقهم".

ولم يستبعد تسورك تمديد عقد فافر في العام المقبل، إذ رد على سؤال حول تمديد صفقة فافر بالقول "لدينا علاقة ثقة وثيقة داخليا وسنتحدث في الوقت المناسب".