الدوري الألماني: دورتموند يرفع سقف المواجهة بوجه بايرن ميونيخ

لم يتردد مدرب بوروسيا دورتموند السويسري لوسيان فافر في رفع التحدي علنا في وجه بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة عشية انطلاق الموسم الجديد من البوندسليغا الجمعة.

وقال فافر الذي قاد فريقه الموسم الماضي الى احتلال مركز الوصيف "يملك بايرن ميونيخ أفضل العوامل في البداية، لكننا نريد أن نكون منافسين أقوياء وسنحارب حتى النهاية من أجل اللقب."

وقد يكون دورتموند استخلص العبر من الموسم الماضي بعد ان تقدم على الفريق البافاري في ثماني مناسبات بفارق تسع نقاط قبل عيد الميلاد، قبل ان يتراجع مستواه بشكل كبير في القسم الثاني فأنهى الموسم في المركز الثاني ليحرز بايرن لقبه السابع تواليا في انجاز غير مسبوق في البوندسليغا.

وسيسعى "أسود فستفال" الى التعلّم من الاخطاء التي حصلت الموسم المنصرم على الصعيدين النفسي والرياضي. إذ وجهت انتقادات لمسؤولي النادي بأنهم تساهلوا مع لاعبيهم في الفترة الحاسمة من الموسم.

مما لا شك فيه أن بطل أوروبا عام 1997 ووصيف القارة 2013 يضم لاعبين شبان موهوبين ولكنهم يعانون من عدم ثبات في المستوى، ولذلك عزز صفوفه للموسم المقبل على جبهات مختلفة.

وكانت الصفقة الأبرز عودة المدافع الألماني ماتس هوملز (30 عامًا) الى صفوف النادي الذي لعب معه بين عامي 2009 و2016 وحقق معه لقب البوندسليغا في مناسبتين (2011و2012) قادمًا من بايرن ميونيخ بعد ثلاث سنوات حقق خلالها اللقب المحلي ثلاث مرات بصفقة بلغت 37 مليون يورو وذلك لتعويض رحيل قلب الدفاع الفرنسي أبدو ديالو الذي عاد الى بلاده من بوابة باريس سان جرمان.

وأعرب بطل العالم مع منتخب المانيا عام 2014 عن سعادته بالعودة قائلا "ما جذبني للعودة هو الدور الذي اقترحه عليّ أكي فاتسكه (رئيس النادي) وهو دور القيادة (...) حيث سأتحمل المسؤولية عندما تكون الأمور سيئة أحيانًا وسأكون متواجدًا في الظروف الصعبة وأقود زملائي".

وعزز دورتموند صفوفه باستقدام كل من المهاجم البلجيكي ثورغان هازارد (26 عامًا) من بوروسيا مونشنغلادباخ، الظهير الأيسر الألماني نيكو شولتس (26 عامًا) من هوفنهايم ومواطنه الجناح يوليان براندت (23 عامًا) من باير ليفركوزن.

ونجح دورتموند بالمحافظة على أفضل لاعبيه الذين تألقوا في الموسم الماضي لا سيما الجناح الإنكليزي المتألق جايدون سانشو الذي تهافتت عليه أبرز الأندية الأوروبية ولا سيما مانشستر يونايتد، كما استمر في صفوفه المدافع السويسري مانويل أكانجي والبلجيكي أكسل فيتسل لاعب خط الوسط إضافة الى قائده ومحبوب جماهير ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الألماني ماركو رويس.

بايرن بين الحذر والتفاؤل

وفي ظل العمل المميز الذي قام به دورتموند الذي تغلب على بايرن ميونيخ 2-صفر ليحرز الكأس السوبر الألمانية قبل أسبوعين، لم تكن الحال كذلك بالنسبة الى الفريق البافاري.

فعلى الرغم من تعويضه رحيل هوملز بالتعاقد مع كل من المدافعَين الفرنسيين بطلي العالم 2018 بنجامان بافار من شتوتغارت الألماني ولوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني، الا أنه لم يعوّض الغيابات الكبيرة التي حصلت في خط المقدمة.

إذ خسر حامل لقب الدوري الألماني في 29 مناسبة أسطورتيه الهولندي أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري بعد 10 و12 عامًا أمضياها في النادي البافاري على التوالي. كما عاد الكولومبي خامس رودريغيز الى صفوف ريال مدريد مع انتهاء فترة الاعارة وعدم رغبة بايرن في شرائه.

وازاء هذا الوضع، دق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي لا يزال يحلم بالفوز باللقب القاري الأغلى ناقوس الخطر الأسبوع الماضي قائلا "أن نلعب طيلة موسم كامل بوجود 13 أو 14 لاعبًا فقط من ذوي الخبرة، فهو أمرٌ صعب. سنلعب ما بين 50 و60 مباراة (...) ولا نملك العدد الكافي من اللاعبين من أجل المنافسة."

ورغم أن بايرن نجح في الحصول على خدمات الجناح الأيسر الكرواتي إيفان بيرشيتش (30 عامًا) على سبيل الإعارة لموسم واحد من إنتر ميلان الإيطالي، الا ان جماهير بطل أوروبا خمس مرات لا تبدو سعيدة بالعمل الذي يقوم به مدير الرياضة في النادي، البوسني حسن صاليحميدزيتش وارتفعت الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقالته.

وقد وصفت الصحافة الألمانية التوقيع مع وصيف بطل العالم 2018 بـ"الخطة البديلة" أو "الحل الاحتياطي" بعدما تراجع بايرن عن فكرة التعاقد مع الجناح الأيسر الشاب لوروا سانيه من مانشستر سيتي بعد تعرض الدولي الألماني ابن ال23 عامًا لاصابة في الرباط الصليبي آوائل آب/أغسطس الحالي وسيخضع لعملية في الركبة ستبعده لعدة أشهر عن الملاعب.

وقد ردّ مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش خلال تقديم مواطنه عشية انطلاق البوندسليغا على هذه المسألة قائلا "أنا أيضًا كنت خطة بديلة وقد حققنا الثنائية المحلية بفوزنا بلقبي الدوري والكأس".

الا ان المدرب الذي لعب في صفوف بايرن بين عامي 2001 و2003 وحقق لقب الدوري في موسمه الأخير لم يخف رغبته وحاجته الى التعاقد مع لاعبين جدد وقال في هذا الصدد "الواقع أننا لا نزال في حاجة الى بعض الشيء، يجب تدعيم صفوف الفريق. أنا سعيد كون إيفان هو أول الوافدين.

لكننا ندرك أيضا بأنه يمكن ان يُصاب وبالتالي يتعين علينا مواجهة هذه الاحتمالية. نحن في حاجة الى لاعبين إضافيين لتدعيم صفوف الفريق، سنحاول القيام بذلك من الآن وحتى الثاني من ايلول/سبتمبر المقبل" موعد اقفال باب الانتقالات الصيفية.

ويستطيع النادي البافاري التعويل على أسماء كبيرة في الموسم الجديد، إذ لا يزال يملك لاعبين من طينة الحارس مانويل نوير والظهير الأيمن جوشوا كيميتش والمهاجم توماس مولر ولاعب خط الوسط الإسباني تياغو الكانتارا إضافة الى الرباعي الفرنسي بافارد، هرنانديز، كورانتان توليسو لاعب خط الوسط والجناح كينغسلي كومان.

ورغم الانتقادات التي تتعرض لها إدارة بايرن الا ان أسطورة الفريق والكرة الالمانية لوثار ماثيوس الذي لعب في صفوف النادي البافاري بين عامي 1984 و1988 ومن ثم بين 1992 و2000 بدا متفائلا قبل انطلاق الموسم.

وقال قائد منتخب المانيا بطل العالم عام 1990 في حديث لوكالة فرانس برس "كم لاعب من بوروسيا دورتموند يمكن أن يتواجد في التشكيلة الاساسية للبايرن؟ وكم لاعب من بايرن بإمكانه أن يلعب أساسيًا في دورتموند؟ حتمًا عدد أكبر من (بايرن) ميونيخ بإمكانهم اللعب في دورتموند وليس العكس."

وتابع "أنا متأكد أن البوندسليغا ستكون مثيرة ولكن في النهاية سيتوج بايرن بطلا".

وفي وجه العملاقين الألمانيين، من المتوقع أن تتنازع الفرق الأخرى على المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال والدوري الأوروبي. ويبدو لايبزيغ ثالث الموسم الماضي الأقرب اليهما وسيعوّل على مدربه الجديد الشاب الألماني يوليان ناغلزمان (32 عاما) القادم من هوفنهايم لمحاولة الاقتراب من القمة.