الدوري الألماني - بايرن يستهدف تعزيز صدارته

ويدخل الفريق البافاري مواجهة هوفنهايم الثاني عشر، منتشياً بفوزه التاريخي على مضيفه توتنهام الإنكليزي (7-2) في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء في لندن، في مباراة تألق فيها مهاجمه الدولي سيرج غنابري الذي افتتح غلته التهديفية في المسابقة القارية بـ "سوبر هاتريك" وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بثنائية رفع بها رصيده إلى 14 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، أكثر من أي لاعب في البطولات الخمس الكبرى.

وردّ النادي البافاري بقوة على منتقديه موجهاً إنذاراً شديد اللهجة لمنافسيه سواء محلياً أو قارياً.

وقال غنابري "أعتقد أن الفرق الأخرى تعلم أننا لا نتوقف"، مضيفاً "كان بإمكاننا التوقف عن التسجيل بعد تقدمنا 3-1 أو 4-2، لكننا أردنا المزيد (...) أعتقد أنها رسالة كبيرة للجميع".

وتنتظر لايبزيغ، رحلة صعبة إلى ليفركوزن لمواجهة فريقها المحلي السادس والمنتشي بفوزين متتاليين.

وتلقى لايبزيغ خسارتين مدويتين على أرضه على مدى خمسة أيام، الأولى أمام ضيفه شالكه 1-3 السبت كلفته التخلي عن الصدارة لبايرن ميونيخ، والثانية أمام ليون الفرنسي صفر-2 الأربعاء في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا كلفته التخلي عن صدارة المجموعة السابعة للفريق الفرنسي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وعاد باير ليفركوزن إلى سكة الانتصارات في المرحلتين الأخيرتين بعد تعادل وخسارة ونجح في الارتقاء إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف لايبزيغ وفرايبورغ وشالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ، ونقطة واحدة عن بايرن ميونيخ.

ولا تختلف حال بوروسيا دورتموند عن لايبزيغ حيث تنتظره مهمة صعبة في ضيافة فرايبورغ.

وسقط دورتموند من قمة الترتيب إلى المركز الثامن بسقوطه في فخ التعادل أمام أينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن، لكنه يعوّل على فوزه الثمين على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بثنائية نظيفة سجلها مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي الأربعاء في الجولة الثانية لدوري الأبطال.

وستكون أمام شالكه فرصة ذهبية لتحقيق فوزه الخامس توالياً عندما يستضيف كولن السابع عشر قبل الأخير السبت.

وفي افتتاح المرحلة يوم الجمعة، يسعى هرتا برلين إلى مواصلة صحوته عندما يستضيف فورتونا دوسلدورف الرابع عشر.

ودخل هرتا برلين في دوامة الهزائم المتتالية والتي بلغ عددها ثلاثاً بعد بدايته الواعدة بتعادله الثمين مع مضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة 2-2 في المرحلة الأولى.

لكن فريق العاصمة استعاد بريقه في الآونة الأخيرة بفوزين متتاليين على بادربورن 2-1 وكولن 3-صفر، تخلّص بفضلهما من المركز الأخير وبات عاشراً برصيد سبع نقاط.

ويعوّل هرتا برلين على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثالث توالياً أمام فريق دشَّن عودته إلى البوندسليغا بفوز على مضيفه فيردر بريمن 3-1 في المرحلة الأولى، قبل أن يعود لأرض الواقع بتلقيه أربع هزائم أمام باير ليفركوزن وإينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنغلادباخ وفرايبورغ مقابل تعادل مع فولفسبورغ.

وهنا البرنامج:

الجمعة:

هرتا برلين - فورتونا دوسلدورف

السبت:

فرايبورغ - بوروسيا دورتموند

بادربورن - ماينتس

باير ليفركوزن - لايبزيغ

بايرن ميونيخ - هوفنهايم

شالكه - كولن

الأحد:

بوروسيا مونشنغلادباخ - اوغسبورغ

فولفسبورغ - أونيون برلين

اينتراخت فرانكفورت - فيردر بريمن