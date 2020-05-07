الدوري الألماني: الرابطة ترجئ استئناف المنافسات إلى 16 مايو



أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الخميس أن البوندسليغا ستستأنف نشاطها السبت 16 أيار/مايو الحالي بدون جمهور بإقامة المرحلة السادسة والعشرين التي تشهد على الخصوص دربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه، وليس في 15 منه كما أعلنت سابقا.

ويحل بايرن ميونيخ متصدر الترتيب بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، ضيفا على أونيون برلين.

وتقام السبت ست مباريات، والأحد مباراتان، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء فيردر بريمن مع باير ليفركوزن.

وكانت الرابطة حددت الأربعاء تاريخ 15 أيار/مايو موعدا لاستئناف منافسات البطولة المحلية المعلقة منذ منتصف آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد موافقة السلطات على عودة المباريات دون جمهور.

وكانت المستشارة أنغيلا ميركل أعلنت الأربعاء إثر اجتماعها مع مسؤولي المقاطعات المحلية الـ16، السماح باستئناف النشاط في النصف الثاني من الشهر الحالي.

وستكون البوندسليغا أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف منافساتها بدون جمهور بعد اضطرارها إلى التوقف لمدة تسعة أسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد.

وهنا برنامج المرحلة السادسة والعشرين (توقيت غرينتش):

- السبت 16 أيار/مايو

(13:30) بوروسيا دورتموند - شالكه

لايبزيغ - فرايبورغ

هوفنهايم - هرتا برلين

فورتونا دوسلدورف - بادربورن

أوغسبورغ - فولفسبورغ

(16:30) إينتراخت فرانكفورت - بوروسيا مونشنغلادباخ

- الأحد 17 أيار/مايو:

(13:30) كولن - ماينتس

(16:00) أونيون برلين - بايرن ميونيخ

- الإثنين:

(18:30) فيردر بريمن - باير ليفركوزن