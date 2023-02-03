الحارس تراب يمدد عقده مع فرانكفورت حتى عام 2026

وبعدما خاض تجربة أولى مع فرانكفورت بين عامي 2012 و2015، انتقل تراب لحراسة عرين باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم، قبل أن يعود إلى آينتراخت في صيف 2018.

وفاز تراب (32 عاماً) بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، كما دافع عن قميص منتخب بلاده في 6 مباريات دولية. شارك في كأس العالم في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كبديل للحارس الأساسي مانويل نوير على غرار مارك أندري تير شتيغن (برشلونة الإسباني).

وبلغ فرانكفورت الذي يحتل المركز السادس في "بوندسليغا" متأخراً بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر (37 مقابل 32) دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.



