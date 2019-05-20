البيروفي بيتزارو ينوي الاعتزال عام 2020 في سن الـ 41

وأعلن بيتزارو (40 عاما) السبت تمديد عقده مع فريردر بريمن عاما إضافيا، قبل أن يؤكد في اليوم التالي أن الموسم المقبل سيكون الأخير في مسيرة امتدت لعقدين في كرة القدم الأوروبية.

وأوضح على هامش مباراة ودية بين فيردر بريمن وفريق بابنبورغ، "الموسم المقبل سيكون الأخير لي. أريد انهاء مسيرتي وأنا في أحسن حال".

وأمضى بيتزراو مسيرته الاحترافية في أوروبا في الدوري الألماني باستثناء محطة صغيرة لموسمين (2007-2009) في إنكلترا مع تشيلسي الذي أعاره في الموسم الثاني الى فيردر بريمن.

وعاد بيتزارو الى صفوف بريمن في العام الماضي، وهو يدافع عن ألوانه للمرة الرابعة (بعد 1996-2001، 2009-2012، 2015-2017)، ولعب مع بايرن ميونيخ مرتين (2001-2007 و2012-2015)، ومع كولن في موسم 2017-2018.

وبعد الإعلان عن تمديد عقده، نزل البيروفي احتياطيا وسجل هدف الفوز لبريمن في مرمى لايبزيغ (2-1) السبت في المرحلة الأخيرة من الدوري، مسجلا هدفه الـ 197 في 472 مباراة خاضها في البوندسليغا.

ومثل بيتزارو بلاده في مختلف الفئات العمرية ابتداء من منتخب دون 17 عاما (1995) وانتهاء بالأول من 1999 الى 2016 حيث دافع عن ألوانه في 85 مباراة دولية سجل خلالها 20 هدفا.