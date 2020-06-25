البلجيكي مونييه ينتقل إلى بوروسيا دورتموند

وقال المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك "توما مونييه هو لاعب أثبت موهبته على أعلى المستويات من ضمنها مسابقة دوري أبطال أوروبا والمنتخب الوطني لفترة طويلة".

وأضاف "خبرته تعتبر اضافة كبيرة لنا".

وسيلعب مونييه بالتالي إلى جانب مواطنيه لاعب الوسط أكسل فيتسل والمهاجم ثورغان هازار بإشراف المدرب السويسري لوسيان فافر.

وستكون فرص مونييه باللعب أساسياً مع دورتموند قوية، في ظل العودة المتوقعة للمغربي أشرف حكيمي الذي يشغل ببراعة مركز الظهير الأيمن، إلى ريال مدريد الاسباني في نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء فترة اعارته التي امتدت لعامين.

وأكد مونييه في المقابل أنه بعد أربع سنوات قضاها في باريس فهو يتطلع إلى تحد جديد في مسيرته وقال في هذا الصدد في بيان رسمي "بوروسيا دورتموند يقدم كرة القدم التي أريد أن ألعبها والتي تعتمد على الاثارة والعفوية".

وأضاف "أنا طموح وأريد احراز الألقاب مع دورتموند كما فعلت في صفوف كلوب بروج وباريس سان جيرمان".



Olé Olé, Thomas Meunier 🇧🇪 pic.twitter.com/iD3qOMpTqy — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 25, 2020



