"البافاري" يتطلع للهروب عن ملاحقيه

ولا يبدو أن أحدا باستطاعته الوقوف بين بايرن ولقبه الثامن تواليا في ظل العروض التي يقدمها فريق المدرب هانزي فليك إن كان محليا، على صعيدي الدوري والكأس، أو في دوري أبطال أوروبا حيث قطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي بفوزه ذهابا خارج ملعبه على تشلسي الإنكليزي 3-صفر.

ويتربع النادي البافاري الذي يغيب عنه هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاصابة تعرض لها أمام تشلسي، على الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الذي تعثر في المرحلة الماضية بتعادله مع باير ليفركوزن 1-1، ويبدو مرشحا بقوة للابقاء أقله على هذا الفارق من خلال الفوز على أوغسبورغ القابع في المركز الثالث عشر بعد اكتفائه بنقطة من المراحل الأربع الأخيرة.

ويدخل بايرن اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد بلوغه الثلاثاء الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس بفوزه خارج قواعده على شالكه بهدف سجله جوشوا كيميش.

وكان فليك سعيدا بالأداء الذي قدمه فريقه رغم الفوز الصعب على شالكه، مضيفا "فريقي لعب بشكل جيد وبذكاء. أنا راض عن الطريقة التي فزنا بها. في نهاية المطاف، ما يهم في مسابقات الكأس هو أن تتأهل. نحن في نصف النهائي، بالتالي أن فخور جدا بفريقي".

وتابع "اللاعبون بروح معنوية عالية، وبمستوى جيد. سنبدأ الآن عملية استعادة عافيتنا. أمام الشبان يوم ونصف من الراحة ومن ثم سنبدأ استعداداتنا للمباراة ضد فولفسبورغ" الذي أجبر النادي البافاري على الاكتفاء بالتعادل 2-2 في الذهاب لكن حامل اللقب كان في وضع فني مختلف تماما عما هو عليه الآن.

ويأمل النادي البافاري ألا يتكرر ما حصل في مباراة الدوري الأخيرة ضد هوفنهايم (6-صفر) حين رفعت لافتات مهينة بحق مالك الأخير ديتمار هوب ووالدته، ما أدى الى توقف المباراة في الشوط الثاني بعد قبل ان تستأنف دقائقها الأخيرة باكتفاء لاعبي الفريقين بتبادل الكرة في انتظار نهاية الوقت الأصلي كخطوة احتجاجية على ما قام به المشجعون.

وتكرر المشهد في اليوم التالي لكن في مباراة أونيون برلين وفولفسبورغ، ما أدى الى توقفها خلال الشوط الأول، قبل ان تستأنف وتنتهي بالتعادل (2-2).

ويشكل هوب موضع انتقاد مجموعات من مشجعي كرة القدم الألمانية الذي يأخذون عليه ملكيته لأكثر من 50 بالمئة من النادي، وهو ما يعد مخالفة للقوانين المحلية. واستثمر الثري الألماني مئات ملايين الدولارات في هوفنهايم، وساهم في صعوده من الدرجة السادسة الى الأولى.

وتأتي الاحتجاجات المتزايدة بحق هوب والاتحاد الألماني، بعد قرار الأخير قبل نحو أسبوعين، منع مشجعي بوروسيا دورتموند من حضور مباريات فريقهم على ملعب هوفنهايم لموسمين، على خلفية رفع لافتات مسيئة لهوب، وفرض غرامة مالية على النادي بقيمة 50 ألف يورو.

وأنشأ بايرن لجنة "لمكافحة الكراهية" ستعمل عن كثب مع الشرطة في مانهايم من أجل التحقيق بما حصل في مباراة هوفنهايم.

وقال رئيس بايرن كارل هاينتس رومينيغيه أن على الجناة "أن يتوقعوا بالطبع أن يعاقبوا من قبل بايرن ميونيخ. لا نريد أن نرى هذا الوجه البغيض لبايرن ميونيخ"، مضيفا "لا يمكننا العودة الى العمل كالمعتاد"، مشيرا الى أن اللجنة التي أنشئت ستساعد الشرطة على تحديد المسؤولين "وستنظر أيضا في كيفية تعاملنا مع هذه القضية في المستقبل".

دورتموند لتأكيد تفوقه على مونشنغلادباخ

وبعد أن تصدر الدوري لفترة طويلة، يأمل لايبزيغ ألا يسمح لبايرن في الابتعاد من خلال تعويض تعثره في المرحلة الماضية أمام ليفركوزن، لكنه يخوض مباراة السبت في معقل فولفسبورغ السابع، وتركيزه منصب على ما ينتظره الأسبوع المقبل حيث سيسعى الى البناء على النتيجة الثمينة جدا التي حققها ذهابا خارج ملعبه على توتنهام الإنكليزي (1-صفر)، وذلك حين يستضيفه إيابا الثلاثاء.

وتتجه الأنظار السبت الى ملعب "بوروسيا بارك" الذي يستضيف مواجهة قوية بين بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع وبوروسيا دورتموند الثالث الذي يمر بفترة رائعة بقيادة هدافه الجديد إيرلينغ هالاند الذي حقق بداية من الأحلام مع فريق المدرب السويسري لوسيان فافر بتسجيله 12 هدفا في مبارياته التسع الأولى ضمن جميع المسابقات، بينها 9 في 7 مباريات في الدوري.

ويدخل دورتموند لقاءه ومضيفه مونشنغلادباخ الذي لا يتخلف عنه سوى بفارق نقطتين مع مباراة مؤجلة يخوضها الأربعاء ضد ضيفه كولن، باحثا عن تأكيد تفوقه التام على الفريق الأخضر والأبيض، إذ خرج فائزا من جميع المواجهات العشر الأخيرة التي جمعت الفريقين في الدوري والكأس، وهي أطول سلسلة له ضد أي فريق.

لكن المهمة لن تكون سهلة السبت لأن مضيفه لم يخسر أيا من مبارياته الأربع الأخيرة، كما أن تركيز دورتموند منصب على زيارته الى العاصمة الفرنسية حيث يحل الأربعاء ضيفا على باريس سان جرمان في اياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، بعد أن فاز ذهابا على أرضه 2-1 بهدفي هالاند.

وسيكون بانتظار رجال فافر أياما صعبة، لأنهم مدعوون لخوض مواجهة الدربي ضد شالكه السادس على أرضهم في المرحلة المقبلة، ثم يحلون ضيوفا على فولفسبورغ قبل استضافة الغريم بايرن ميونيخ.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يلتقي ليفركوزن الخامس (بفارق نقطتين عن مونشنغلادباخ) مع إينتراخت فرانكفورت السبت في اليوم الذي يلتقي فيه شالكه السادس مع هوفنهايم الثامن.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء بادربورن وكولن، على أن يلتقي السبت هرتا برلين مع فيردر بريمن، وفرايبورغ مع أونيون برلين، فيما يلعب الأحد ماينتس مع فورتونا دوسلدورف.