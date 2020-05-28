"البافاري" أمام آمتحان سهل للدنو أكثر من اللقب

من جانبه، يأمل الوصيف دورتموند تعويض خيبة سقوطه أمام البافاري عندما يحل ضيفا الاحد على متذيل الترتيب بادربورن.

ويبحث دورتموند عن تعويض سريع بعد سقوطه الموجع على ارضه امام بايرن ميونيخ صفر-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين، وتلاشي حظوظه المنطقية بانزال بايرن عن عرشه، نظرا لابتعاده عنه بفارق سبع نقاط قبل ست مراحل على ختام الدوري.

وافتقد دورتموند لجماهيره المتفانية على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" في قمة الدوري "كلاسيكر"، في ظل اقامة مباريات البوندسليغا دون جماهير بعد اجازة قسرية لنحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان استئناف المنافسة الكروية في ألمانيا قبل اسبوعين مبكرا مقارنة مع جيرانها في غرب أوروبا والذين سيعودون في حزيران/يونيو، علما بأن معدل الوفيات في البلاد بسبب "كوفيد-19" هو من الأدنى في أوروبا والعالم.

ووسط اجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البوندسليغا للدوران دون جماهير، وسط مخالفات بسيطة على غرار بعض العناق أو المصافحة لدى تسجيل اللاعبين الأهداف.

وعن آمال فريقه باللحاق ببايرن نيونيخ، قال السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند "سيكون صعبا جدا. تعويض سبع نقاط في ست مباريات، هذا صعب جدا".

ولم ينتصر بايرن ميونيخ فقط على غريمه في المرحلة التي اقيمت منتصف الاسبوع، بل استغل سقوط باقي المنافسين على الصدارة الواحد تلو الاخر.

تعادل لايبزيغ الثالث مع ضيفه هرتا برلين 2-2، وبوروسيا مونشنغلادباخ الرابع مع مضيفه فيردر بريمن سلبا، فيما سقط باير ليفركوزن الخامس بنتيجة كبيرة على ارضه امام فولفسبورغ 1-4.

ويلعب بايرن ميونيخ، الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة منذ استئناف المنافسات، مباراتين قويتين عقب المرحلة التاسعة والعشرين ضد مضيفه باير ليفركوزن الرابع وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس وهما أحد أربعة فرق هزمته هذا الموسم حيث تغلب عليه باير ليفركوزن 2-1 في ميونيخ، ومونشنغلادباخ 2-1 على أرض الأخير.

ويختتم لايبزيغ، الثالث بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، المرحلة على ارض كولن الحادي عشر والباحث عن فوز أول بعد العودة.

ويعاني لايبزيغ من نزيف نقاط كبير، اذ تعادل اربع مرات في آخر خمس مباريات بينها ثلاث مرات متتالية على أرضه، ووصف مدربه الشاب يوليان ناغلسمان مدافعيه بـ"تلامذة المدارس" بعد التعادل الاربعاء مع هرتا برلين.

فيما يستقبل بوروسيا مونشنغلادباخ أونيون برلين الثالث عشر والباحث عن فوز اول في خمس مباريات، ويأمل باير ليفركوزن في نسيان انتكاسته الاخيرة عندما يفتتح المرحلة الجمعة على ارض فرايبورغ الثامن والذي لم يفز ايضا بعد العودة.

والى بايرن الذي ضمن تأهله منطقيا الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، يبدو الصراع قويا بين اربعة اندية على ثلاث بطاقات (دورتموند ولايبزيغ ومونشنغلادباخ وليفركوزن)، نظرا للفارق الكبير بين ليفركوزن الخامس (53 نقطة) وفولفسبورغ السادس (42).