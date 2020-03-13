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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

الإعلان عن أول لاعب مصاب بفيروس كورونا في البوندسليغا

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أعلن نادي بادربورن الألماني عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوفه وبين لاعبي البوندسليغا ككل.

AFP

وأوضح بادربورن في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ اختبارات فيروس كورونا التي أجريت للاعبه الشاب لوكا كيليان (20 عاماً) جاءت إيجابية، مشدداً على أنّ اللاعب سيخضع للاجراءات الصحية المتبعة.

وانضمت رابطة البوندسليغا لكلّ من الدوري الإيطالي الذي أصيب في أنديته ستة لاعبين والدوري الإنكليزي (لاعب واحد).

ووفقاً لبيان نادي بادربورن الذي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري الألماني فإن جميع اللاعبين والموظفين سيخضعون لاختبارات جديدة خاصة بفيروس كورونا.

واتخذت رابطة الدوري الألماني منذ ساعات قليلة فقط قراراً بتأجيل مباريات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة والتي كانت ستفتتح بمواجهة بادربورن وفورتونا دوسلدورف الجمعة.

بادربورن لوكا كيليان
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