الإعلان عن أول لاعب مصاب بفيروس كورونا في البوندسليغا

وأوضح بادربورن في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ اختبارات فيروس كورونا التي أجريت للاعبه الشاب لوكا كيليان (20 عاماً) جاءت إيجابية، مشدداً على أنّ اللاعب سيخضع للاجراءات الصحية المتبعة.

وانضمت رابطة البوندسليغا لكلّ من الدوري الإيطالي الذي أصيب في أنديته ستة لاعبين والدوري الإنكليزي (لاعب واحد).

ووفقاً لبيان نادي بادربورن الذي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري الألماني فإن جميع اللاعبين والموظفين سيخضعون لاختبارات جديدة خاصة بفيروس كورونا.

واتخذت رابطة الدوري الألماني منذ ساعات قليلة فقط قراراً بتأجيل مباريات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة والتي كانت ستفتتح بمواجهة بادربورن وفورتونا دوسلدورف الجمعة.