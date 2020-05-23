الإصابة تهدد مشاركة هوميلس في كلاسيكو البوندسليغا



واستبدل هوميلس مطلع الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها فريقه بثنائية نظيفة على مضيفه، بالعائد من الإصابة إيمري جان، ما قد يؤدي إلى استبعاده عن المباراة الحاسمة ضد بايرن ميونيخ المتصدّر الثلاثاء.



وقال تسورك لشبكة "سكاي" الألمانية "تحدثت بإيجاز مع طبيب الفريق، ماتس يعاني من ألم في وتر أخيل، نأمل أن يتمكن من اللعب يوم الثلاثاء".



وتشكل مباراة الثلاثاء أهمية كبيرة بالنسبة لبايرن المتصدر ودورتموند وصيفه الساعيان للفوز بلقب الموسم الذي تم تعليقه لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.