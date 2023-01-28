English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الألماني

الإصابة تبعد أولمو عدة أسابيع عن لايبتسيش

من قبل

سيغيب المهاجم الإسباني داني أولمو عن فريقه لايبتسيش الألماني عدة أسابيع، بسبب إصابته بتمزّق في الألياف العضلية لفخذه الأيسر، كما أعلن ناديه السبت.

Reuters

وتعرّض الإسباني الدولي لتمزق عضلي في الجزء العلوي من فخذه، خلال الشوط الأول من فوز لايبزيغ على شتوتغارت 2-1 الجمعة.

وتزايدت أهمية أولمو (24 عاماً) في تشكيلة مدرب لايبتسيش ماركو روزه هذا الموسم، خصوصاً مع إصابة نجم الهجوم الفرنسي كريستوفر نكونكو.

وكان أولمو سجل هدفاً وصنع اثنين خلال اكتساح شالكه الجريح 6-1 الثلاثاء.

وسيغيب أولمو على الأقل عن مباراة هوفنهايم منتصف الأسبوع في مسابقة الكأس، ثم مواجهة كولن في الدوري.

ويلتقي حامل لقب كأس ألمانيا مع مانشستر سيتي الإنكليزي في 22 شباط/فبراير المقبل، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا
 

الدوري الألماني لايبتسيش داني أولمو
السابق بايرن ميونيخ من أجل تصحيح المس
اقرأ
بايرن ميونيخ من أجل تصحيح المسار من بوابة فرانكفورت
التالي
-

آخر الأحداث

>