الإصابة تبعد أولمو عدة أسابيع عن لايبتسيش

وتعرّض الإسباني الدولي لتمزق عضلي في الجزء العلوي من فخذه، خلال الشوط الأول من فوز لايبزيغ على شتوتغارت 2-1 الجمعة.

وتزايدت أهمية أولمو (24 عاماً) في تشكيلة مدرب لايبتسيش ماركو روزه هذا الموسم، خصوصاً مع إصابة نجم الهجوم الفرنسي كريستوفر نكونكو.

وكان أولمو سجل هدفاً وصنع اثنين خلال اكتساح شالكه الجريح 6-1 الثلاثاء.

وسيغيب أولمو على الأقل عن مباراة هوفنهايم منتصف الأسبوع في مسابقة الكأس، ثم مواجهة كولن في الدوري.

ويلتقي حامل لقب كأس ألمانيا مع مانشستر سيتي الإنكليزي في 22 شباط/فبراير المقبل، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا

