الأميركي ماتاراتزو مدرباً جديداً لهوفنهايم

ووقع ماتاراتزو (45 عاماً) عقداً يمتد حتى صيف 2025، ليعود مجدداً إلى مقاعد التدريب بعدما أقاله النادي الألماني الآخر شتوتغارت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وسيستلم الأميركي فريقاً يمرّ حالياً بأزمة، إذ لم يحقق الفوز منذ تشرين الأول/أكتوبر المنصرم وكان على شالكه الذي يحتل حاليا المركز الأخير بفارق ثماني نقاط عنه.

ويملك هوفنهايم 19 نقطة بعدما خسر خمس مباريات على أرضه هذا الموسم، ما تسبب بإقالة برايتنرايتر الذي خسر مباراته الأخيرة أيضاً السبت أمام بوخوم خارج الديار 2-5 في المرحلة التاسعة عشرة.

وكان عقد المدرب البالغ 49 عاماً ينتهي في حزيران/يونيو 2023، لكن النتائج السيئة أنهت مشواره وجعلته سادس مدرب يخسر وظيفته منذ انطلاق الموسم.

وسيكون الاختبار الأول لهوفنهايم بقيادة ماتاراتزو السبت ضد باير ليفركوزن العاشر.