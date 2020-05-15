استبعاد مدرب أونيون برلين لخرقه قواعد "البروتوكول"

وترك فيشر مقر إقامة الفريق بعد وفاة والد زوجته، ليصبح ثاني مدرب تفرض عليه عقوبة من هذا النوع، بعد مدرب أوغسبورغ هايكو هيرليخ الذي خرق أيضاً قواعد الحجر للذهاب إلى السوبرماركت لشراء معجون أسنان وكريم للبشرة.

وتعاود عجلة البوندسليغا الدوران السبت خلف أبواب موصدة، بعد تعليقها منذ آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، ليصبح الدوري الألماني أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف مبارياتها.

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على خطة استئناف البوندسليغا، على أن يترافق ذلك مع بروتوكول صحي صارم واختبارات منتظمة للاعبين. وتشمل الإرشادات الحجر لمدة أسبوع كامل لكل فريق قبل عودة المنافسات، وهو ما لم يلتزم به فيشير الاثنين، حيث انضم إلى أسرته بعد وفاة والد زوجته.

ويعتزم المدرب السويسري العودة إلى برلين السبت، بيد أنه لن يكون مع الفريق لدى استضافته بايرن الأحد، لأنه خالف قواعد رابطة الدوري، وفقاً لما ذكره النادي الجمعة.

وقال رئيس فريق العاصمة ديرك زينغلر "كل تعاطفنا مع أسرة فيشر في هذا الوقت العصيب".

وسيحل مساعد المدرب ماركوس هوفمان بدلا من فيشر خلال المباراة ضد النادي البافاري.

ووفقا لإرشادات الرابطة، لن يكون بإمكان فيشير العودة إلى الفريق إلا بعد الحصول على نتيجة سلبية مرتين في اختبارات كشف "كوفيد-19".



