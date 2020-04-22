ابتكارات لمشجعي الأندية الألمانية في زمن كورونا

بدأت الجماهير الألمانية تبتكر لدعم أنديتها عن بعد، في وقت يأمل منظمو دوري الدرجة الأولى في كرة القدم استئناف المنافسات المجمّدة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بدءا من التاسع من أيار/مايو المقبل.

وبعدما حصلت رابطة الدوري الألماني على تشجيع مسؤولين سياسيين للمضي قدما في استئناف المباريات، ستضع اللمسات الأخيرة على معاودة النشاط من خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو يقام الخميس، وتشارك فيه أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وفي حال إقرار هذه الخطوة، يرجح أن تنال الموافقة النهائية خلال اجتماع المستشارة أنجيلا ميركل بمسؤولي مختلف المقاطعات، والمقرر في 30 نيسان/أبريل.

ونظرا لمنع التجمعات العامة حتى 31 آب/أغسطس، ستعود مباريات كرة القدم لكن من دون جمهور، في ما يطلق عليه تسمية "المباريات الشبح".

وبعد أكثر من أسبوعين على استئنافها التمارين، بدأت بعض الأندية بالتحضير لاحتمال عودتها إلى المستطيل الأخضر في غياب مشجعين سيبتكرون طرقا عدة لدعمها لكن دون تواجدهم الفعلي على المدرجات.

مقابل 19 يورو، يمكن لمشجعي نادي بوروسيا مونشنغلادباخ وضع مجسمات لهم بالحجم الطبيعي مصنوعة من الكرتون المقوّى في المدرجات، لإعطاء انطباع أنها ممتلئة بالناس كالعادة.

قال توماس لودفيغ المسؤول عن مشروع المشجعين "لدينا أكثر من 6500 طلب. هذا مؤثر، لم نتوقع أمرا مماثلا".

رأى جناح الفريق باتريك هيرمان ان المجسمات على المدرجات ترفع معنويات اللاعبين خلال حصص التمارين في ملعب بوروسيا بارك.

يخطط غريمه كولن أيضا للعودة الى ملعب مغطى بأعلام ورايات النادي المقدمة من جماهير النادي.

شرح الرئيس التنفيذي لكولن ألكسندر فيهرلي لصحيفة "بيلد" اليومية "هناك عدة أفكار حول كيفية تزيين الملعب لخوض مباريات الشبح البيتية". تابع "ثم نريد أيضا إشراك الجماهير".

سينما مفتوحة



مع ذلك، هناك مخاوف حول تجمع المشجعين خارج الملاعب لدعم فرقهم برغم حظر التجمعات.

بدوره، يبحث بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري والمتصدر قبل فترة التعليق، عن اتخاذ تدابير لإيقاف احتشاد الجماهير خارج ملعب اليانز ارينا في مبارياته البيتية.

أحد الحلول سيكون نتيجة فكرة لفريق ميدتيلاند الدنماركي الذي يريد تحويل مرآب سيارات ملعبه إلى سينما تعرض المباريات للمشجعين داخل سياراتهم.

وتم تعليق منافسات الدوري في الدنمارك أيضا بسبب فيروس "كوفيد-19”، فيما يعمل ميدتيلاند على فكرة تجهيز مرآب يتسع لألفي سيارة لمشاهدة المشجعين المباريات على شاشات عملاقة وهم يستمعون إلى تعليق إذاعي.

قال كريستيان رامراث رئيس مجموعة "شفارتس-غيلب ايسينر" لمشجعي نادي بوروسيا دورتموند إن مباريات الأشباح "ليست كرة القدم التي يريدها معظمنا".

مع ذلك يخطط رامراث بحال استئناف البوندسليغا إلى مشاهدة المباريات مع مشجعين آخرين على تطبيق "سكايب" أو متابعتها من خلال سينما مفتوحة داخل سيارات المشجعين في ايسين "الأولوية للصحة وهذه (مباريات الاشباح) خطوة جيدة نحو عودة الامور الى طبيعتها".

