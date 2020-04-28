إمكانية عودة البوندسليغا في منتصف مايو

أعلن وزراء الرياضة في الولايات الألمانية الـ16 أن دوري الألماني قد يعاود نشاطه في الفترة من "منتصف أيار/مايو إلى نهايته" في الوقت الذي تنتظر فيه الرابطة الألمانية الضوء الأخضر من المستشارة انجيلا ميركل لاستئناف المباريات.

واجتمع وزراء الرياضة بالمستشارة الالمانية الاثنين وأعلنوا في بيان أن استئناف الدوري "مبرر" بالنسبة إلى الرابطة لكي تعاود المنافسات "في ملاعب فارغة" في الفترة من "منتصف الى نهاية أيار/مايو".

وأضاف البيان "يتعين على الرابطة أن تخلق وتفرض ظروفا صحية وطبية صارمة ومراقبتها من خلال الاجراءات اللازمة"

وستلتقي ميركل مع رؤساء الولايات الألمانية الـ16 الخميس حيث تأمل الرابطة أن تحصل على الضوء الأخضر لمعاودة النشاط الكروي.

وتوقف الدوري الالماني في منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الرابطة اعلنت الاسبوع الماضي بانها مستعدة لمعاودة المباريات لكن من دون جمهور في التاسع من أيار/مايو مع اخضاع اللاعبين لإجراءات صحية صارمة ولفحوصات دورية.

وعاودت الأندية الـ18 في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الاخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على ارضية الملعب.

وتبدو الرابطة مصممة على إنهاء الدوري في 30 حزيران/يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر ب300 مليون يورو في ظل تقارير تشير إلى أن 13 ناديا من أصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية هي على شفير الإفلاس.

وأثنى وزير الصحة ينز سباهن على الخطط التي وضعتها الرابطة لمعاودة اللعب لكن صحيفتي "بيلد" و"سودوتشه تسايتونغ" اعتبرتا بأن تاريخ التاسع من أيار/مايو مبكر "على الأرجح" لمعاودة النشاط.

في المقابل حذر الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند هانز يواكيم فاتسكه أنه في حال عدم إكمال الموسم الحالي فإن أندية عدة ستعلن إفلاسها.



