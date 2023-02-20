وتعرض أدييمي للإصابة خلال قيامه بتمريرة حاسمة سجل منها زميله الهولندي دونييل مالن الهدف الرابع لدورتموند في مرمى هرتا برلين، ليخرج فائزا 4-1 في الدوري الألماني الأحد.

وقال دورتموند على حسابه على تويتر: "يعاني كريم آدييمي من تمزق عضلي أصيب به خلال المباراة ضد هرتا برلين وسيغيب قرابة ثلاثة أسابيع".

ويتألق آدييمي الذي سجل أحد أهداف فريقه الأربعة في مرمى هرتا برلين في صفوف فريقه الذي يتساوى في الصدارة مع بايرن ميونيخ ويتفوق عليه الأخير بفارق الأهداف فقط.

وسجل آدييمي 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة في آخر 3 مباريات له مع دورتموند، بينها هدف الفوز الوحيد في مرمى تشلسي الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مجهود فردي رائع الأسبوع الماضي.

وسيغيب الدولي الألماني القادم الى دورتموند مطلع الموسم الحالي من ريد بول سالزبورغ عن مواجهتي فريقه ضد هوفنهايم ولايبتسيغ. ومن المتوقع أن يغيب أيضاً عن مباراة الإياب ضد تشلسي الشهر المقبل وشالكه في الدوري.

