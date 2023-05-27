أونيون برلين يحقق تأهلاً تاريخيا لدوري أبطال أوروبا

إنجاز يونيون برلين جاء عقب تغلبه الصعب والشاق على ضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد أحرزه راني خضيرة في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي أقيمت السبت ضمن المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع أونيون برلين رصيده إلى 62 نقطة بعد أن حقق فوزه الـ18 هذا الموسم مقابل 8 تعادلات و8 هزائم.

من جانبه توجه فرايبورغ إلى مسابقة الدوري الأوروبي بعد حصوله على المركز الخامس عقب خسارته أمام مستضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف.

وافتتح فينتشينزو غريفو التسجيل لفرايبورغ في الدقيقة 45 قبل أن يقلب فرانكفورت الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 83 عبر راندال كولو مواني وإيريك إبيمبا في الدقيقة (90+1).

وتجمد رصيد فرايبورغ عند 59 نقطة فيما رفع آينتراخت رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع.

وسقط ليفركوزن أمام مستضيفه بوخوم بثلاثية تناوب على تسجيلها كل من فيليب فورستر في الدقيقة 19 وتاكوما أسانو في الدقيقة 34 وكيفن شتوغر في الدقيقة 86، فحسم بوخوم بقاءه ضمن أندية الدرجة الأولى بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر فيما أنهى ليفركوزن الموسم في المركز السابع برصيد 50 نقطة بفارق هدفين فقط أمام فرانكفورت وتأهل بالتالي إلى الدور الحاسم من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

هبوط شالكه

ولحق شالكه بهرتا برلين الى الدرجة الثانية بخسارته أمام لايبتسيغ الضامن سابقاً مركزه الثالث المؤهل لدوري الأبطال 2-4، فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز ما قبل الأخير.

وحل شتوتغارت في المركز السادس عشر (33 نقطة) بتعادله مع هوفنهايم 1-1 وسيخوض مواجهة فاصلة مع صاحب المركز الثالث من الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً لتحديد هوية الفريق الذي سينافس في البوندسليغا الموسم المقبل.