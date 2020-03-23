أول لاعب ألماني مصاب يحكي تجربته مع فيروس كورونا

وقال كيليان لاعب بادربورن متذيل ترتيب دوري بوندسليغا في مقابلة نشرتها صحيفة "فستفالن بلات" المحلية الاثنين "بدأت الأمور في العاشر من آذار/مارس مع شعور بحساسية في الحلق. وفي اليوم التالي، بدأت اشعر بأوجاع في الرأس لكني واظبت على التمارين".

وتابع "وفي 12 آذار/مارس بدأت أشعر صعوبة في التنفس ثم أصبح الأمر أقوى في اليوم التالي. حرارة مع رجفة قوية. في تلك اللحظة شعرت فعلاً بالخوف للمرة الاولى. استمر الأمر لأربعة ايام قبل ان تنخفض حرارتي ثم بدأت اشعر بتحسن تدريجي من يوم إلى يوم".

وناشد اللاعب الجميع بالتزام تعليمات السلطات الصحية في البلاد وقال في هذا الصدد: "استطيع الآن أن أتقاسم تجربتي، فانا رياضي وفي حالة صحية جيدة لكن توجب علي ان اكافح بقوة هذا الفيروس. بالنسبة الى الاشخاص الذين يعانون من امراض معينة، فان ذلك قد يشكل خطرا على حياتهم".

ولم يدخل كيليان المستشفى للعلاج لان والدته ممرضة وقد اهتمت به في منزلهم الكائن في مدينة دورتموند وختم قائلا "لو بقيت وحيداً في بادربورن لكنت ذهبت الى المستشفى".